Drapeau rouge : la sanction de Norris pouvait être plus lourde

Lando Norris a échappé à une sanction qui aurait pu être beaucoup plus sévère à l'issue des qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan. En désaccord avec la pénalité de trois places dont il a écopé, le pilote McLaren a pourtant bénéficié d'une certaine mansuétude de la part des commissaires à Bakou. La sentence s'est accompagnée de trois points de pénalité sur sa licence, portant à huit le total du Britannique sur les douze derniers mois.

Si Norris a été puni, c'est pour n'être pas rentré directement au stand lorsque le drapeau rouge a été brandi en Q1, notamment après des hésitations dans la communication radio avec son stand. En apprenant la sanction qui l'a fait reculer de la sixième à la neuvième place sur la grille de départ, l'intéressé a estimé qu'il s'agissait d'une injustice, demandant "plus d'indulgence pour certaines situations".

Cette souplesse a également été réclamée par Andreas Seidl, directeur de McLaren. "Ne pas avoir la possibilité de recevoir une réprimande pour ça, par exemple, et le besoin de mettre une pénalité, c'est décevant", a-t-il estimé. "Mais en fin de compte, c'est comme ça, il n'y a aucun intérêt à perdre davantage d'énergie à ce sujet."

L'indulgence réclamée, Lando Norris en a pourtant profité, ce que n'a pas manqué de rappeler le directeur de course Michael Masi, qui ne partage en aucun cas le même point de vue que le clan de Woking.

"Du karting à la Formule 1, quand un drapeau rouge est brandi, la signification est très claire : ralentissez et rentrez immédiatement au stand", rappelle fermement l'Australien. "Il n'y a donc aucune ambigüité, d'un enfant de six ans qui participe à sa première course de karting jusqu'à la Formule 1. C'est une constante sur tous les circuits de course."

Le rapport des commissaires de Bakou, parmi lesquels siégeait l'ancien pilote Enrique Bernoldi, fait d'ailleurs remarquer qu'une pénalité de cinq places aurait normalement dû être infligée à Norris, mais que cette sanction a été réduite pour tenir compte du fait qu'il se trouvait proche de l'entrée des stands au moment du drapeau rouge, lui laissant ainsi moins de temps pour réagir. Les circonstances atténuantes se sont donc appliquées, même si en ce qui concerne les points sur la licence, les commissaires n'ont accordé aucune faveur au pilote McLaren.

"Concernant les points et la pénalité en elle-même, les commissaires peuvent appliquer les sanctions qu'ils estiment appropriées pour un incident", souligne Michael Masi. "Oui, ils ont une ligne directrice à suivre, mais dans ces circonstances, ils ont constaté qu'il était bon de ne pas appliquer ce que recommandaient les directives en raison de circonstances atténuantes, sans quoi c'était une pénalité plus sévère. Toutefois, pour ce qui est des points de pénalité, ils ont eu le sentiment que c'était approprié puisqu'il s'agissait d'une infraction sous drapeau rouge."

