Massa : Ma relation avec Domenicali n'est pas compromise

Felipe Massa s'est battu face à Lewis Hamilton pour l'obtention de la couronne mondiale 2008, finalement perdue dans les derniers mètres du dernier Grand Prix de la saison. Or la manipulation de Renault à l'épreuve de Singapour, qui a coûté cher à Massa avec un zéro pointé, et les soupçons sur l'inaction volontaire de la FIA et de la FOM, ont poussé le Brésilien à lancer cette année une procédure pour rayer la course du décompte de 2008 et ainsi obtenir le titre.

Aujourd'hui PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali occupait en 2008 le poste de directeur de la Scuderia Ferrari, écurie de Massa. Et ce dernier a profité de son retour dans le paddock à Interlagos, pour la première fois depuis que ses plaintes ont été rendues publiques, pour indiquer qu'il était resté en bons termes avec son ancien directeur.

"Stefano est un grand ami", a-t-il confié à Motorsport.com au sujet de sa relation avec Domenicali. "Je lui parle toujours, en dehors de tout ce qui s'est passé, donc il n'y a rien à dire à ce sujet. Il n'a jamais changé sa relation ou son comportement avec moi, et il ne les changera jamais."

"En fin de compte, il s'agit de la même société, avec des personnes différentes, y compris à la FIA. Mais quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que les personnes qui s'occupent maintenant de la FIA ou de la FOM font le bon choix, pour la justice du sport, afin que ce qui est arrivé par le passé ne se reproduise plus jamais."

L'accident volontaire de Nelson Piquet Jr au GP de Singapour 2008

Jusqu'au début de la procédure judiciaire, Massa avait assisté aux courses de 2023 au nom de la F1. Après avoir manqué les GP d'Italie et du Japon, le Pauliste se trouve ce week-end à Interlagos à titre personnel.

"Je ne suis pas ici en tant qu'ambassadeur de la F1", a-t-il déclaré. "À Monza, j'y allais en tant qu'ambassadeur de la F1, au Japon, ici, et à Vegas aussi. Mais quoi qu'il en soit, après tout ce qui s'est passé, j'ai été invité ici. Et je pense que c'était la bonne chose à faire. Je suis vraiment heureux d'être ici dans le paddock."

"Clairement, c'est ma vie. Je suis toujours heureux de faire partie de ce monde, dans le paddock, et surtout ici, au Brésil. C'est ici que tous mes rêves se sont réalisés en F1. Quoi qu'il en soit, je suis heureux d'être ici, dans le paddock, de voir mes amis et de profiter de l'événement."

"Et c'est vraiment la chose la plus importante, pour toutes les équipes, en particulier Ferrari, et pour les fans. Au final, je me sens vraiment à l'aise d'être ici. Et tout ce que je fais ne change pas vraiment l'amitié que j'ai avec tout le monde ici."

Felipe Massa, battu pour un point en 2008

Massa reste optimiste quant à ses chances de succès. "Sinon, je ne serais pas ici", a-t-il répondu. "Je ne suis pas avocat, et je suis plutôt sûr que nous avons une bonne équipe qui travaille sur ce dossier. Mais je crois en la justice et je pense que c'est la chose la plus importante. Je n'ai jamais été heureux de ce qui s'est passé à Singapour, depuis 2009 quand j'ai su [à propos de l'accident volontaire de Nelson Piquet Jr], jusqu'à aujourd'hui."

"J'ai toujours été très agressif à propos de ce qui s'est passé lors de cette course, ce qui n'est pas du sport. Et surtout, après 15 ans, on entend dire que les gens étaient au courant en 2008 et qu'ils n'ont rien fait. C'est ce qui m'a fait changer d'avis pour me battre pour la justice."