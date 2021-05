Verstappen sent que le drapeau rouge l'a privé de la pole

L'accident de Charles Leclerc à la fin de la Q3 lui a permis de conserver sa première place à Monaco, alors que ses principaux poursuivants étaient en train d'améliorer leurs chronos. Valtteri Bottas, finalement troisième sur la grille, pense que la pole était dans ses cordes... et Max Verstappen, deuxième, est exactement du même avis, puisqu'il était en avance au moment où le drapeau rouge a été déployé.

"J'avais 0"150 d'avance avant le tunnel, et je savais que j'avais fait une erreur dans les virages 10 et 11 [dans la première tentative], où j'avais perdu plus d'un dixième", explique Verstappen. "Donc je savais que la pole était en vue, en particulier dans le deuxième tour. J'avais plus de grip dans les pneus, normalement j'aurais aussi amélioré le dernier secteur. Mais ce sont des suppositions, je ne m'en préoccupe pas vraiment. Le fait est qu'il y a eu un drapeau rouge. C'est comme ça."

Son patron, Christian Horner, est convaincu que Red Bull était en passe de signer sa première pole depuis le GP de Bahreïn puisque selon les données de l'équipe, Verstappen était en avance de trois dixièmes quand la séance a été brutalement stoppée.

"C'est dommage de ne pas avoir vu ce dernier tour parce que je pense que Max aurait fait quelque chose de spécial", souligne l'Anglais, néanmoins satisfait de voir son pilote en première ligne : "Le verre est clairement à moitié plein, pas à moitié vide. On sait qu'on ne peut pas doubler ici. Si on prend un bon départ, on verra. Et Ferrari a eu un rythme incroyable tout le week-end, donc c'est bien de voir plus de voitures se battre pour la pole position."

La deuxième place reste en effet satisfaisante pour Max Verstappen. Alors qu'il jugeait la Red Bull "pas très agréable à piloter" jeudi, de nets progrès ont été faits sur la monoplace autrichienne avant les qualifications : "On s'est très bien relancés après jeudi, quand on avait de gros soucis d'équilibre", rappelle le #33. "Aujourd'hui on était très performants. C'est très étroit ici, et on progresse des essais jusqu'aux qualifications. J'étais très à l'aise dans la voiture en Q1, Q2 et Q3. Je savais que la pole position était là. Ça aurait été serré avec Charles, qui pilotait très bien, évidemment. Mais je peux quand même me satisfaire de la deuxième place."

Deuxième sur la grille et peut-être en pole si la Scuderia est contrainte de remplacer la boîte de vitesses de Leclerc, ce qui entraînerait une pénalité, Verstappen pourrait faire la bonne opération du week-end puisque Lewis Hamilton, face à qui il reste sur deux échecs à Portimão et à Barcelone, n'a réalisé que le septième temps : "Il est toujours important de marquer beaucoup de points, mais évidemment il faut faire le maximum pour être devant nos principaux rivaux. Donc cette journée a été bonne, mais évidemment il faudra finir le travail demain."

Propos recueillis par Adam Cooper

partages