McLaren prévoit un shakedown de la MCL36 "très proche" des essais

McLaren vient de présenter sa MCL36 pour la saison 2022 de F1, et comme Aston Martin la veille, a donné un véritable aperçu de sa monoplace, quand Haas s'était contenté d'un modèle 3D peu avancé et Red Bull d'une showcar pour dévoiler sa livrée. L'écurie dirigée par Lawrence Stroll a également pris la piste à Silverstone ce jeudi, grâce à l'une des deux journées de tournage promotionnel autorisées par le règlement de la discipline.

Interrogé par Motorsport.com à ce sujet, le directeur de McLaren, Andreas Seidl, a expliqué que son écurie voulait faire de même mais prévoyait une sortie bien plus proche des essais de Barcelone, qui auront lieu du 23 au 25 février. "Comme probablement toutes les autres équipes, nous prévoyons également une journée de tournage très proche du début du test officiel de Barcelone", a déclaré Seidl.

"C'est au programme. [Nous] avons encore beaucoup de cases à cocher la semaine prochaine pour être totalement prêts pour cela. Mais avec l'excellent travail que tout le monde fait sous la direction de Piers [Thynne], James [Key] et Andrea [Stella], je suis absolument confiant que nous serons prêts."

La McLaren MCL36 de Daniel Ricciardo

Pour rappel, les journées de tournage promotionnel sont limitées à 100 km maximum et avec des pneus de démonstration. Dans les faits, si elles servent bien aux écuries à réaliser des images qui sont la plupart du temps utilisées par la suite dans leur communication, c'est aussi une façon simple de vérifier que les systèmes de base fonctionnent correctement ou de répérer et corriger le moindre souci avant le début des essais où le temps de piste est crucial. L'an passé, Mercedes n'avait pas effectué ce roulage préalablement aux tests de Bahreïn et avait connu des soucis dès le premier jour, ce qui avait à l'époque poussé Valtteri Bottas à faire le lien entre les deux.

Le directeur technique de McLaren, James Key, a estimé que l'équipe pouvait être "fière de présenter une vraie voiture" lors de ce lancement, et que même s'il s'agissait de la version qui serait emmenée à Barcelone, certains éléments avaient été cachés "pour des raisons évidentes".

"Il y a quelques zones sensibles, mais on en verra beaucoup plus lorsque nous ferons rouler la voiture", a déclaré Key. "En ce qui concerne le plan de développement, comme toute équipe, je suis sûr que des étapes de développement vont arriver très tôt, car nous sommes toujours dans le processus d'apprentissage à ce stade."

"Le taux de développement et la proactivité dont tout le monde fait preuve pour franchir la prochaine étape sont vraiment très élevés. Nous allons donc apporter quelques évolutions à Bahreïn. Et la prochaine tranche est déjà en cours de réalisation. Vous verrez la voiture changer, mais je suis sûr que la voiture de tout le monde va changer."

Avec Luke Smith et Jonathan Noble