Mercedes F1 aura des évolutions à Djeddah mais rien de décisif

Mercedes débarque ce week-end à Djeddah avec un mal de tête important après un début de campagne 2023 qui sent déjà fortement la redite de la saison 2022 – cette dernière avait vu l'écurie octuple Championne du monde abandonner très vite les espoirs de titre et se consoler avec une maigre victoire après des années de succès. En attendant de pouvoir faire un virage net en matière d'orientation technique et de disposer de nouveaux pontons à compter d'Imola, la marque à l'étoile va devoir se contenter d'améliorations modestes.

Et cela commence dès ce week-end, à l'occasion du Grand Prix d'Arabie saoudite, puisque Toto Wolff a indiqué en préambule de l'épreuve que Mercedes disposerait d'évolutions, tout en précisant qu'elles ne seraient pas de nature à permettre à l'écurie de corriger les faiblesses criantes vues à Sakhir. "Ce week-end en Arabie saoudite, nous allons en apprendre davantage sur la W14, ses caractéristiques et ses limites", déclare ainsi Wolff sur le site officiel de l'écurie.

"C'est un test très différent de celui de Bahreïn et il sera intéressant de voir comment la voiture réagit. Nous apportons quelques petites améliorations à la voiture : elles ne changeront pas la donne, mais elles peuvent nous faire avancer dans la bonne direction. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour créer des opportunités et, espérons-le, donner une meilleure image qu'à Bahreïn."

"Nos performances [à Sakhir] n'ont pas été à la hauteur de nos espérances", admet-il, quelques jours après la publication d'une lettre adressée aux fans. "Mais c'est la position dans laquelle nous nous trouvons et il faut déjà travailler à plein régime sur la voiture, la comprendre et faire en sorte qu'elle soit plus performante. C'est un défi passionnant pour nous tous."

"Depuis Bahreïn, nous avons eu des discussions ouvertes et honnêtes à partir desquelles nous avons commencé à planifier notre rétablissement. À court terme, nous ne négligeons aucune piste dans la recherche de la performance. À plus long terme, nous nous concentrons sur notre développement afin de déterminer comment nous pouvons atteindre les premiers rangs. J'ai déjà ressenti l'énergie et la détermination qui règnent dans l'usine et je sais que cela va durer."

"Tout peut arriver en course automobile, alors nous travaillerons à Djeddah pour maximiser chaque aspect de notre performance, en traquant chaque point, chaque position et chaque millième de seconde. C'est l'une des grandes forces de notre duo de pilotes avec Lewis [Hamilton] et George [Russell]. Nous sommes des compétiteurs et nous donnons tout ce que nous avons à chaque fois que nous prenons la piste."