Mercedes "en manque de puissance" face à Ferrari et Red Bull

Troisième sur la grille de départ à Interlagos, Lewis Hamilton a buté sur la Ferrari de Sebastian Vettel et sur la Red Bull de Max Verstappen, poleman à qui il a rendu 0"191 en Q3. Au volant d'une Mercedes qui s'avère généralement redoutable sur les longs relais, le nouveau sextuple Champion du monde estime avoir payé le prix d'un déficit de puissance par rapport à la concurrence.

"Nous avions l'air compétitifs en EL3, mais ensuite on dirait que nous avons perdu un peu de terrain en qualifications, ou qu'ils en ont gagné", constate le Britannique. "Mais malgré tout, je suis vraiment heureux d'avoir pu m'intercaler entre les Ferrari. C'est toujours difficile, mais nous étions en manque de puissance je crois, surtout par rapport aux autres. C'est là que nous avons perdu le plus de temps. J'ai donné absolument tout ce que j'avais."

Hamilton est convaincu que l'écart au chronomètre s'est creusé dans les lignes droites, dans un contexte où Mercedes a rappelé dernièrement que son unité de puissance avait plus de mal à être performante sur les circuits situés en altitude. Il considère néanmoins être en bonne position pour avoir son mot à dire dans la lutte pour la victoire dimanche. "Le dernier tour était en fait aussi bon que possible pour nous, et la voiture se comportait plutôt bien", rassure-t-il. "Nous manquions juste un peu de rythme dans les lignes droites. Mais espérons que demain sera une bonne journée en matière de longévité [des pneus]."

Hamilton s'est dit principalement surpris par la puissance développée par le bloc Honda ce samedi. "Nous ne nous attendions pas à voir ça ici", admet-il. "En plus de ça, ils étaient les plus rapides dans le deuxième secteur, donc ils avaient évidemment le même niveau d'appui, mais davantage de puissance."

Tourné vers la course, il entend prendre des risques mesurés. "Mon approche a été quasiment la même tout au long de l'année", rappelle-t-il au moment de savoir s'il est prêt à attaquer davantage maintenant que le titre est assuré. "Mais peut-être que nous pouvons essayer d'être un peu plus agressifs demain. Je ne vois pas particulièrement de raison de faire des changements par rapport à là où nous sommes aujourd'hui. Donc je continuerai comme ça."