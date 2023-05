Mercedes n'envisage pas de partir de zéro pour la W15 de 2024

James Allison vient de faire son retour dans le rôle de directeur technique chez Mercedes, après que le constructeur allemand a décidé d'échanger ses fonctions avec celles de Mike Elliott, ce dernier étant désormais Chief Technology Officer.

Mercedes travaille sur un package d'évolutions agressif pour la W14, et Allison est chargé d'établir la meilleure marche à suivre pour les développements futurs. Tandis que l'équipe a évoqué un changement de concept, qui inclura un nouveau design de ponton, Allison ne croit pas qu'il soit nécessaire de révolutionner la monoplace actuelle.

Interrogé par Motorsport.com quant à son verdict sur la W14 et la nécessité de créer un modèle complètement nouveau pour 2024, Allison répond : "Je doute que l'un de nous considère à quelque moment que ce soit que redessiner ça complètement en partant d'une feuille blanche soit une bonne approche, fructueuse."

"Si la réglementation change, alors évidemment il faut changer avec elle, mais l'ingénierie est une question d'itération. Et, en toute probabilité, si l'on jette tout à la poubelle – je vais faire un horrible mélange de métaphores ici – on jette beaucoup de bébés avec peu d'eau du bain. Toutes ces voitures, de l'avant à l'arrière de la grille, sont incroyablement bonnes, et c'est purement une question de compétitivité : sommes-nous les meilleurs du monde entier ?"

"On utilise la plateforme que l'on a et on choisit les voies qui permettent de l'améliorer le plus vite possible. Mais presque jamais – en fait jamais – on ne jette tout à la poubelle en disant : 'Non, ça suffit, modifions ça et faisons quelque chose de complètement différent'."

Même en ce qui concerne la W14, Allison indique que le développement ne va pas être radical : "Nous allons simplement essayer d'ajouter de l'appui à la voiture et de ne pas ajouter trop de traînée par rapport à l'appui que nous ajoutons à la voiture. Nous allons aussi essayer d'améliorer l'équilibre de la voiture. Je crois qu'il n'y a probablement pas de monoplace qui ait un équilibre parfait, et le nôtre est loin de l'être."

"Nous allons essayer de travailler là-dessus du point de vue aérodynamique en essayant de maîtriser la plateforme au niveau des suspensions. Mais il n'y a pas de grande révélation là-dedans, toutes les choses qui rendront notre voiture plus rapide rendraient toutes les voitures de la grille plus rapides. L'astuce est de faire en sorte que nous les apportions suffisamment vite pour progresser par rapport à nos concurrents. Mais ça ne se fait pas par magie."

Lire aussi : Pourquoi James Allison reprend Mercedes en main