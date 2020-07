La Mercedes a plus qu'une nouvelle livrée en Autriche

Cette série de modifications – minimes si elles sont isolées – apportent davantage de performance lorsqu'on en tient compte dans leur ensemble. Ces pièces ont été développées après l'analyse et la compréhension des données réunies à l'occasion des tests hivernaux, à Barcelone au mois de février.

La W11 a été équipée d'un nouvel aileron arrière avant les essais libres. On retrouve toujours l'agencement avec un montant unique et une crosse élargie pour le DRS (dessin de gauche), qui a été testé à Barcelone. Cette solution est préférée à celle avec un montant double et une crosse de DRS séparée (dessin de droite).

Ce concept est un compromis, car il faut plus de poids pour la structure à montant simple que pour l'alternative avec deux montants. Mais cela offre à l'équipe davantage de liberté aérodynamique dans la zone centrale de l'aileron afin d'accentuer l'appui et de réduire la traînée. La conséquence probable de cette solution est qu'elle permettra d'atteindre des niveaux d'appui aérodynamique similaires sans emmener davantage d'aileron.

Les dérives latérales de l'aileron ont également été retravaillées, avec des ailettes extérieures prolongées afin de capter le flux d'air plus tôt et de faciliter la connexion aérodynamique avec les éléments environnants. L'équipe a également supprimé les listons inférieurs, ce qui semble altérer l'interaction avec le diffuseur.

Des changements ont aussi été apportés au niveau des rétroviseurs. Auparavant, les tiges étaient arquées. Elles ont désormais un design plus carré, qui devrait améliorer la circulation du flux d'air dans la zone des pontons.

On s'attend également à voir un nouveau diffuseur sur la W11, là aussi pour tenter d'exploiter davantage d'appui aérodynamique.

