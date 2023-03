Pas encore au niveau, De Vries compte progresser avec les évos

Charger le lecteur audio

Jusqu'à présent, Nyck de Vries est loin de jouer les points pour sa première saison complète en Formule 1. L'AlphaTauri AT04 est en grande difficulté, à tel point que Franz Tost a confié ne plus faire confiance aux ingénieurs de l'écurie, compte tenu de la disparité entre les prévisions des ingénieurs et les performances effectives de la monoplace en piste.

"Pas assez d'appui. Par conséquent, la voiture est instable au freinage, elle surchauffe les pneus arrière, elle est pataude en sortie de courbe, elle a une mauvaise motricité." Tel est le constat fait par Tost à l'occasion du Grand Prix d'Arabie saoudite. La petite Scuderia va toutefois apporter des évolutions en Australie, sans préciser avec exactitude de quoi il s'agit, et Nyck de Vries a bon espoir que ces nouvelles pièces permettent un pas en avant dans la hiérarchie.

"Nous sommes suffisamment réalistes et intelligents pour comprendre que pour l'instant, nous n'allons pas jouer la victoire avec AlphaTauri, alors nous sommes simplement en quête de nos propres petites victoires dans ce championnat", indique le Néerlandais. "Bien sûr, collectivement, nous voulons être plus haut sur la grille et plus compétitifs dans la lutte pour les points, et nous allons continuer de travailler d'arrache-pied dans cette optique."

Nyck de Vries a encore du pain sur la planche pour atteindre un bon niveau en F1

"Nous aurons des évolutions en Australie, mais il est impossible de dire quel effet elles auront, car les autres équipes aussi travaillent dur pour développer. Espérons que ce processus continu nous permettra d'être un petit peu plus compétitifs dans le milieu de tableau, mais d'ici les qualifications, nous ne le saurons pas. Bien sûr, il y a toujours un petit peu d'optimisation à faire avec la voiture telle qu'elle est, mais cet objectif varie. Si l'on ajoute de la performance à la voiture, alors il pourrait être nécessaire de réévaluer ou repenser la manière dont nous en tirons les meilleures performances, mais nous avons clairement besoin de plus de points d'appui, alors voyons voir ce que vont apporter les évolutions."

De Vries est également déçu de ses performances personnelles, lui qui a été devancé par son coéquipier Yuki Tsunoda lors des deux séances qualificatives et des deux courses disputées jusqu'alors. Quatorzième à Djeddah quand le Japonais était 11e, il confie n'être "évidemment pas satisfait" de sa prestation en Arabie saoudite. "Mais disons que je me contente des progrès que j'ai ressentis de mon côté du garage", précise-t-il.

"Je pense que les deux Grands Prix déjà disputés ont montré des points forts et des faiblesses. Dans l'ensemble, j'ai été plus compétitif et performant en Arabie saoudite, même si manquer les EL3 n'a pas aidé. Après la course, j'étais critique de mes propres performances, et j'étais sincère : je pense devoir progresser dans ces scénarios. Au départ et au restart, j'aurais dû être un petit peu plus agressif, tandis que la fin de ma course a été très solide. Bien sûr, on peut trouver un million d'excuses pour se justifier, mais quand je me regarde, j'ai le sentiment que nous progressons."