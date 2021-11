Lando Norris aimerait disputer une course avec Valentino Rossi en GT

Valentino Rossi va mettre fin à sa carrière de pilote en MotoGP ce week-end à Valence. À 8500 km de là, les pilotes de F1 s'apprêtent à disputer le Grand Prix de São Paulo mais ont une pensée pour la légende de la moto, Lando Norris en tête. Le pilote McLaren a souvent exprimé son admiration pour le nonuple Champion du monde et a pu le rencontrer à Silverstone en 2019, à l'occasion de la visite du MotoGP sur ce circuit. Ils sont depuis restés en contact.

"Il m'a envoyé un message [mercredi] soir parce qu'il va disputer la dernière course de sa carrière", a déclaré Norris, qui a donné des détails sur leur échange : "C'était juste une réponse à un message que je lui ai envoyé avant son dernier week-end. Un message du fond du cœur pour lui dire qu'il allait me manquer en MotoGP, pour le féliciter pour tout ce qu'il a accompli, etc. On discute de temps en temps."

Rossi a l'intention de continuer sa carrière de pilote sur quatre roues, en GT et en Endurance, et Norris aimerait partager une course avec lui : "On essaie encore de faire quelque chose ensemble, une sorte de compétition. Il fait quelques courses de GT, les 12 Heures d'Abu Dhabi ou les 12 Heures de Dubaï, donc il aime toujours [la course]. Il n'aime pas que la moto, il aime aussi la compétition automobile. Il aura peut-être plus de temps pour venir sur des courses de F1, et on a toujours la volonté de faire quelque chose ensemble. J'espère que ça se concrétisera."

Valentino Rossi aux 12 Heures d'Abu Dhabi.

Norris s'est également confié sur l'importance que Rossi a eu pour sa carrière. C'est en suivant les succès du #46 qu'il s'est passionné pour les sports mécaniques et s'est orienté vers ce milieu. Son admiration s'est déjà vue quand il a porté un casque reprenant les motifs de son idole à l'occasion du Grand Prix d'Italie il y a deux ans et pour Norris, le MotoGP ne sera plus le même sans Rossi.

"C'est triste. Il va me manquer. Je vais quand même continuer à regarder autant de courses de MotoGP que possible. C'est lui que je suivais quand j'avais quatre, cinq ou six ans. Il m'a donné la passion de la compétition, d'abord de la moto. C'est lui qui m'a en quelques sortes permis d'être là où je suis, parce que si je ne l'avais pas vu, je n'aurais probablement pas autant eu l'envie de devenir pilote."

"Il va manquer au MotoGP, je ne pense pas que c'est que moi. Je crois qu'il y a des millions de supporters qui le suivent et à qui il va manquer, [...] et son caractère [va manquer], parce que c'est l'une des meilleures choses le concernant : la personne qu'il est, sa façon d'être avec les gens et les supporters. Il prend le temps pour tout le monde donc je pense que c'est une personne à part qui sera vraiment regrettée."

Hamilton garde un souvenir fort avec Rossi

Valentino Rossi et Lewis Hamilton.

Lando Norris n'est pas le seul pilote de F1 ému par la retraite de Valentino Rossi. Lewis Hamilton, lui aussi septuple Champion du monde au plus haut niveau, a échangé sa Mercedes avec la Yamaha de Rossi lors d'une démonstration effectuée il y a deux ans. Il garde un souvenir particulier de cette rencontre et rend aussi hommage à celui qui s'apprête à mettre fin à 25 ans de carrière.

"C'est évidemment triste que Vale arrête", a souligné l'Anglais. "Je pense que son pilotage, son approche, tout ce qu'il a fait a été incroyable. Sa passion depuis longtemps était visible et c'est une légende, l'un des meilleurs de l'Histoire, si ce n'est le meilleur. Ça sera triste de ne plus le voir avec son style dans les courses. Mais je pense qu'il vit aussi une belle période parce que sa famille grandit ou commence à se construire. J'ai eu le privilège de partager une journée vraiment particulière avec lui en piste. Je m'en souviendrai toujours."

Avec Luke Smith et Alex Kalinauckas