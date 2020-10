Norris a envoyé un message à Hamilton pour s'excuser

Mardi dernier, Lando Norris a posté sur les réseaux sociaux un message qui ne précisait pas réellement pour quels propos il faisait amende honorable. "Je dois des excuses. J'ai été stupide et maladroit avec certaines choses que j'ai dites dernièrement dans les médias et les interviews, et je n'ai pas montré le respect que je devrais avoir envers certaines personnes. Je ne suis pas ce genre de personne, alors sachez que je dois m'excuser auprès d'eux mais aussi auprès de tous ceux qui lisent ou écoutent. Désolé", avait-il ainsi écrit.

Même si le message tombait comme un cheveu sur la soupe, ses déclarations à la presse après le record de 92 victoires en F1 atteint par Lewis Hamilton n'étaient pas passées inaperçues. Il avait déclaré : "Je suis content pour lui, rien de plus. Ça ne veut vraiment pas dire grand-chose pour moi. Il pilote une voiture avec laquelle il devrait gagner chaque course, en gros. Il ne doit battre qu'un ou deux pilotes, c'est tout. Bravo à lui, il fait toujours le travail qu'il doit faire, mais ouais, c'est juste une autre victoire pour lui."

Ce vendredi, à Imola, le pilote McLaren a confirmé que son message concernait "le commentaire sur Lewis, et [le fait] qu'il atteigne 92 victoires". Puis il a poursuivi : "Ce pour quoi j'ai beaucoup de respect et je n'ai tout simplement pas choisi les bons mots pour mettre cela en contexte."

"J'ai présenté mes excuses, mais également à Lewis lui-même, je lui ai envoyé un message. Je ne sais pas si vous le saviez à ce moment-là, mais je n'ai jamais voulu dire quelque chose comme ça de manière négative, ni le présenter sous un mauvais jour, et je respecte tout ce qu'il a fait pour réussir ce qu'il a accompli. C'est incroyable, quoi qu'il arrive. C'est juste que la façon dont je l'ai dit n'était pas celle que je voulais faire passer. Alors, j'ai dit ce que j'ai dit, je me suis excusé et je dois passer à autre chose."

Lorsque Motorsport.com lui a demandé s'il avait subi des pressions pour clarifier ses commentaires, Norris a répondu : "Non, tout a été fait de ma propre initiative. Personne ne m'a mis la pression, personne n'a rien dit, ce n'est même pas quelque chose que beaucoup de gens ont remarqué."

"Mais je me suis réveillé le matin, j'ai regardé les réseaux sociaux et il y avait juste beaucoup plus de mauvais commentaires que de bons sur les choses que j'ai dites. Comme je l'ai dit, je ne voulais pas que tout cela soit compris de cette façon ou sorti du contexte de manière négative, surtout contre Lewis."

"J'ai vu comment ça se passait, et je me suis senti mal parce que ce n'est pas la personne que je suis, en aucune façon - de jeter le discrédit sur quelqu'un ou de ne pas avoir le respect pour un tel pilote. J'ai pris la décision le matin de mettre en ligne le tweet et de présenter mes excuses et j'ai envoyé un message à Lewis en même temps, juste pour mettre les choses au clair."

"Je ferai probablement des erreurs"

Les propos sur Hamilton n'ont pas été les seuls qui ont été remarqués, il y a également eu ceux à l'encontre de Lance Stroll, avec qui Norris s'est accroché lors de la course de Portimão. Le jeune Britannique estime avoir "dépassé [la ligne de l'acceptable] à deux reprises à [son] avis" au Portugal.

"Ce n'est jamais facile", a-t-il déclaré concernant le fait d'être ouvert et honnête au moment d'effectuer des commentaires publics. "Je pense que mes premières excuses étaient plus pour le langage utilisé qu'autre chose. Je ne me suis pas excusé pour tout ce que j'ai dit, juste la façon de le dire."

"Mais ce n'est pas facile, tout ce que vous pouvez dire peut être placé hors contexte d'une certaine manière et, en particulier en 2020, il faut être prudent avec ce que l'on pense. Et bien que j'aime exprimer ma propre opinion, et c'est ce que j'ai fait dans une large mesure, je n'ai peut-être pas choisi la bonne formulation pour ce que j'ai dit."

"Mais j'ai toujours mes propres opinions et certaines personnes ne vont pas les aimer, d'autres oui, et c'est juste le monde dans lequel nous vivons. Je ferai probablement des erreurs à un moment donné à l'avenir et je dirai encore ce qu'il ne faut pas dire, mais ce n'est jamais voulu et je vais essayer de faire ce qu'il faut."

