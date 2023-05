Les notes du Grand Prix de Miami 2023

Les lauriers pour Fernando Alonso

Note : 10

Nouvelle course irréprochable de Fernando Alonso, qui retrouve le chemin du podium après un faux pas en Azerbaïdjan. Enfin, peut-on vraiment parler de faux pas lorsque le vétéran du paddock s'empare de la quatrième place ? Alonso bénéficie certainement d'une machine très compétitive en ce début de saison mais il parvient presque systématiquement à saisir des deux mains la moindre opportunité qui se présente devant lui. Nous en avons eu un nouvel exemple ce week-end avec une première ligne en qualifications, alors que Charles Leclerc trouvait le chemin du mur et Max Verstappen réalisait une erreur dans son tour rapide, et un net avantage sur toutes les monoplaces n'étant pas des Red Bull. Capable d'emmener son train de pneus mediums jusqu'au 26e tour, ce qu'aucun autre pilote n'a su faire, Alonso avait un excellent rythme en gommes dures et a même signé le deuxième meilleur tour en course, intercalé entre ceux de Verstappen et de Pérez.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, fête sa troisième place

Le bonnet d'âne pour Nyck de Vries

Note : 3

Les courses se suivent et se ressemblent pour Nyck de Vries. Le Champion du monde de Formule E semblait pourtant sortir la tête de l'eau avec une nouvelle Q2 tout en devançant son coéquipier Yuki Tsunoda sur la grille de départ pour la première fois de la saison. Hélas, sa course a pris un tournant pour le pire dans un contact évitable avec Lando Norris au départ, qui l'a envoyé au fond du classement. S'il a par la suite gagné deux positions avec le changement d'aileron avant de Logan Sargeant et le rythme catastrophique de McLaren, le Néerlandais a surtout franchi la ligne d'arrivée avec 24 secondes de retard sur Tsunoda, qui ne partait pourtant pas sur la stratégie optimale... Combien de temps les dirigeants d'AlphaTauri resteront patients ?

Arrêt au stand de Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Max Verstappen

Note : 9

Nettement au-dessus ce week-end, Max Verstappen a commis une rare erreur en qualifications qui, en temps normal, n'aurait pas vraiment eu de conséquence sur sa position de départ compte tenu de son niveau de performance. Le crash de Charles Leclerc a néanmoins tout changé et Verstappen s'est retrouvé seulement neuvième sur la grille de départ. Malgré cette position peu avantageuse, alors que son coéquipier Sergio Pérez était en pole, malgré le trafic à gérer, malgré une stratégie alternative jugée plus lente que la "medium-dur" appliquée par la majorité du plateau, Verstappen est remonté dare-dare et s'est même payé le luxe de rouler plus rapidement que Pérez avec des gommes plus usées et censées être moins performantes ! Sa victoire ce dimanche était donc logique.

Sergio Pérez

Note : 8

En dépit d'une pole position quelque peu chanceuse compte tenu des circonstances, Pérez a dû se contenter de la deuxième place. On a un temps cru que le Mexicain allait encore être en mesure de résister à son coéquipier, comme ce fut le cas à Bakou, néanmoins il a été moins étincelant que le week-end dernier, moins régulier surtout.

George Russell

Note : 8

Alors que le week-end de Mercedes s'annonçait orageux, George Russell a apporté un rayon de soleil en se qualifiant sixième puis en gagnant deux places en course. Encore mieux, son rythme était nettement meilleur que celui de Ferrari, une bonne nouvelle alors que l'équipe se prépare à faire évoluer sa machine.

George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Esteban Ocon, Alpine A523

Carlos Sainz

Note : 6

Condamné à mener l'assaut rouge après l'accident de Leclerc en Q3, Sainz n'a pas été le soldat le plus convaincant. Longtemps pris en chasse par Russell, il s'est avoué vaincu en fin de course tout en récoltant une pénalité pour excès de vitesse dans les stands. Fort heureusement pour lui, cela ne lui a rien coûté au classement final.

Lewis Hamilton

Note : 6

Beau rattrapage pour un Lewis Hamilton nettement plus en difficulté que son coéquipier ce week-end. Éliminé en Q2, il a su mettre à profit la stratégie alternative et s'est offert quelques beaux dépassements.

Charles Leclerc

Note : 4

Le talent de Charles Leclerc est incontestable. Malheureusement pour le Monégasque, il continue à nous rappeler que le diamant n'est pas suffisamment poli. Deux accidents dans le week-end au même virage, dont un qui lui a non seulement coûté gros en qualifications mais également impacté la séance des autres pilotes, et une pénible remontée jusqu'à la septième place en course. Voir Leclerc aux prises avec Magnussen n'était pas surprenant en 2018, l'un ayant une Sauber et l'autre une Haas. Qu'un tel scénario se reproduise en 2023 est assez intriguant...

La Ferrari endommagée de Charles Leclerc Ferrari SF-23

Pierre Gasly

Note : 8

Encore sous la menace d'une suspension, Gasly a réalisé un bon week-end avec une superbe qualifications comme cerise sur le gâteau. Mais puisque l'Alpine A523 reste un petit poisson dans le gros bassin des avant-postes, le Normand n'a pas pu tenir sa cinquième place. Au moins, il a résisté à la pression de Leclerc et Hamilton pendant la majeure partie de la course.

Esteban Ocon

Note : 7

Un 7/10 aux allures de 7,5 pour Ocon, qui ne termine qu'à deux secondes de son coéquipier en dépit d'une stratégie moins performante et d'un trafic plus chargé pour lui.

Kevin Magnussen

Note : 8

Paradoxalement, en terminant quatrième des qualifications du GP de Miami, Magnussen a offert à Haas la meilleure position de départ de son histoire en dépit de la pole réalisée à Interlagos l'an dernier. Outre cette bizarrerie statistique, on félicite K-Mag pour ses passes d'armes avec Leclerc. Puisqu'aucun leader n'a été victime d'un souci de fiabilité, le Danois a dû se contenter du point de la dixième place. C'est déjà un beau résultat pour celui qui commençait à souffrir de la comparaison avec Nico Hülkenberg.

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Yuki Tsunoda

Note : 8

S'il y a quelque chose que l'on ne peut pas reprocher à Yuki Tsunoda en ce début de saison, c'est de manquer de régularité. Deux fois onzième et deux fois dixième avant le GP de Miami, le pilote AlphaTauri a encore fini au onzième rang en Floride. Il est certain qu'avec un meilleur matériel, le Japonais brillerait.

Lance Stroll

Note : 3

Premier couac de l'année pour Lance Stroll, éliminé en Q1 alors que sa machine pouvait l'emmener bien plus haut sur la grille et incapable de remonter en course. Il a au moins été l'auteur d'un beau dépassement au premier virage, si l'on se fie à la communication radio d'Alonso...

Valtteri Bottas

Note : 7

Enfin, Valtteri Bottas se réveille. Fantomatique en ce début de saison, le Finlandais a montré l'étendue de son talent à Miami en se plaçant pour la première fois de l'année en Q3, première apparition d'une Alfa Romeo à ce stade des qualifications également. Le rythme de course de la C43 n'était pas mauvais si on le compare à celui des autres manches mais pas assez bon pour rester dans le top 10.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Alexander Albon

Note : 7

Alex Albon est un autre pilote n'ayant pas été récompensé le dimanche malgré un joli coup de volant ce week-end. Toujours au rendez-vous en qualifications, en témoigne une élimination de justesse en Q2 (52 millièmes de seconde entre lui et Russell, P10), le Thaïlandais semble avoir été mis en difficulté par une stratégie trop agressive de son équipe. Dommage, les longues lignes droites de Miami pouvaient mieux mettre en valeur la vitesse de pointe de sa Williams.

Nico Hülkenberg

Note : 4

Peu de choses à retenir du week-end de Hülkenberg, éliminé en Q2 et invisible le lendemain.

Zhou Guanyu

Note : 4

Même constat pour Zhou, qui a cette fois-ci pu voir l'arrivée mais à une anonyme 16e position.

Lando Norris

Note : 4

La redescente pour Lando Norris et pour McLaren a été brutale. Absolument hors du coup à Miami, le Britannique et son coéquipier ont été recalés en Q1 et ont continué à squatter le fond du classement en course. Il y a de quoi s'inquiéter pour la suite, puisque les deux pilotes sont équipés d'évolutions majeures...

Lando Norris, McLaren MCL60

Oscar Piastri

Note : 3

Évidemment, Piastri n'avait pas la meilleure voiture ce week-end, mais l'Australien a été le seul pilote à avoir pris un tour de retard avec Logan Sargeant. De plus, il comptait près de 30 secondes de retard sur son coéquipier alors que leur stratégie était identique.

Logan Sargeant

Note : 3

Il n'est pas certain que Logan Sargeant garde un souvenir impérissable de sa première course à domicile. Dernier en qualifications, le Floridien s'est accroché avec Lance Stroll dans le premier tour de course, ce qui a endommagé son aileron avant et mené à un arrêt au stand précoce. Il a fallu ensuite boucler un relais de 54 tours en gommes dures et il n'y avait plus rien à espérer pour lui.