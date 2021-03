Les nouveautés sur la Haas VF-21 pour 2021

Haas est la dernière écurie à avoir officiellement présenté sa nouvelle voiture, dans la voie des stands de Bahreïn, avant les premiers essais de pré-saison. La VF-21 est considérablement similaire à sa devancière. Le directeur Günther Steiner a révélé que son équipe n'avait dépensé aucun jeton de développement pour sa monoplace 2021, cette saison étant une année de transition pour la structure américaine.

On remarque une nervure à l'arrière du fond plat, qui déborde vers l'avant et sert de montant à une ailette devant la roue arrière, ainsi qu'une boucle sur le coin arrière du fond plat, utilisée par un certain nombre d'équipes dans leur interprétation de la nouvelle réglementation.

Les fentes étant désormais interdites afin de réduire l'appui aéro et donc la performance du fond plat, les écuries ont dû trouver d'autres moyens de reproduire leur effet afin que le flux d'air en dessous du fond plat demeure aussi propre que possible. Mercedes par exemple, qui vient de révéler son véritable fond plat à Bahreïn, a opté pour un éventail d'ailettes qui compensent les fentes manquantes.

Les ajouts de Haas semblent avoir pour but de développer un vortex qui passe autour de la roue arrière et reste à l'écart du diffuseur, assurant que les turbulences créées par la roue soient minimales dans la zone du diffuseur.

L'écurie a également conçu un nouveau T-wing à la forme plus carrée ; elle avait testé deux designs en 2020, avec un élément unique sur les circuits à vitesse moyenne et un double aileron sur des pistes comme Abu Dhabi et le Hungaroring. Combiner les deux éléments limite la création de vortex en haut.

Quelques autres modifications ont été apportées à la VF-21, largement inspirée du design qui a offert à Haas son pire total de points depuis ses débuts en Formule 1 en 2016 : trois.

Mick Schumacher est le premier à avoir piloté la VF-21 en essais de pré-saison, subissant toutefois un problème hydraulique ce matin, tandis que Nikita Mazepin a effectué un shakedown hier à Bahreïn.