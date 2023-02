Ocon : L'Alpine 2022 ressemble à un "jouet" par rapport à l'A523

Charger le lecteur audio

La nouvelle Alpine pour la saison 2023 de Formule 1 a été dévoilée ce jeudi à Londres, et Esteban Ocon a les yeux qui brillent. La nouvelle monoplace, baptisée A523 dans la continuité de sa devancière, se démarque de celle-ci avec des suspensions arrière à poussoir ainsi que des avancées qui lui permettent d'ores et déjà d'être en dessous du poids minimal, sans oublier le travail mené sur la fiabilité de l'unité de puissance.

"C'est une bonne évolution, par rapport à l'an dernier", déclare Ocon. "Je suis un grand amateur de mécanique, j'aime regarder la carrosserie de près, ainsi que les suspensions, et étudier la manière dont les pièces sont faites. Et si je dois être honnête, la voiture 2022 ressemblait un peu à un jouet par rapport à ce que nous avons maintenant."

"Tout ressemble à une vraie voiture de course, du niveau de détail à la beauté des pièces en passant par l'économie de poids et les solutions dans le cockpit. C'est très impressionnant, je dois dire, tous ces détails, la manière dont la carrosserie est assemblée et toutes les pièces sont faites. Primo, il y a du positif côté fiabilité, et secundo, l'équipe a encore fait un pas en avant, après celui fait de 2021 à 2022. Voici un nouveau grand pas en avant pour 2023. Nous verrons si cela se traduit en performance, mais c'est déjà un pas en avant. C'est ce que je peux voir."

Alpine a pris la quatrième place du championnat des constructeurs l'an passé, mais n'a toutefois jamais atteint le podium face à la suprématie des Red Bull, Ferrari et Mercedes. Alors que la marque normande a pour objectif de jouer le titre d'ici 2025, son pilote espère bien se rapprocher dès cette année des trois top teams.

"L'écart de la quatrième à la troisième place chez les constructeurs est énorme, ça devait être dans les 300 points [342 points, ndlr]. Si nous pouvons être quatrièmes en essayant d'être bien plus proches de la troisième place, peut-être nous battre pour la troisième place, nous serons dans une dimension complètement différente avec des arrivées dans le top 5, sur le podium."

"C'est un objectif très élevé que nous nous fixons avec cette réglementation stable, mais il faut que nous nous fixions cet objectif. Nous sommes très ambitieux, nous avons l'esprit de compétition, c'est ce que nous voulons accomplir. Mais en F1, tout peut arriver. Et nous espérons qu'il va y avoir des surprises."

Quant à savoir si l'A523 est capable de gagner des courses, Ocon répond avec prudence : "En étant réalistes, je ne pense pas que ce soit notre objectif. Bien sûr, si la voiture s'avère super performante à Bahreïn, on peut en reparler après. Pour l'instant, je ne pense pas que ce soit réaliste, mais on verra. Il peut y avoir des surprises en F1. On l'a vu dans le passé, on ne s'attendait pas à ce que la Brawn soit une monoplace victorieuse en 2009." Et on s'attendait encore moins à ce que le pilote Alpine triomphe au Grand Prix de Hongrie 2021.

Propos recueillis par Adam Cooper