Ocon : "Deux voitures dans les points, ça fait plaisir"

Avec Esteban Ocon septième et Fernando Alonso huitième, Alpine F1 Team a placé ses deux monoplaces dans le top 8 pour la première fois de la saison 2021 au Grand Prix du Portugal, en net progrès par rapport aux deux premières courses de l'année. Ce n'était pourtant pas gagné d'avance, car si le Français était sixième sur la grille, son coéquipier n'était que 13e et a signé plusieurs dépassements en fin d'épreuve avec la stratégie favorable d'un départ en mediums.

Lire aussi : Course - Hamilton remporte autoritairement sa 97e victoire

Parti en tendres, Ocon a également fait des manœuvres cruciales en deuxième moitié de course, sur Pierre Gasly puis sur Carlos Sainz. Son déficit sur Lando Norris et Charles Leclerc, de douze et huit secondes respectivement sous le drapeau à damier, était toutefois irrattrapable. "Ce sont deux voitures dans les points, ça fait plaisir", s'est satisfait le pilote Alpine à chaud au micro de Canal+.

"Nous avons réalisé le meilleur résultat possible, aujourd'hui", a-t-il ajouté sur F1 TV. "Nous étions sur deux stratégies différentes, Fernando venant de l'extérieur du top 10 et moi de l'intérieur. Septième et huitième, c'est très solide, c'est un bon résultat pour l'équipe. Les Ferrari et les McLaren restaient un petit peu trop rapides pour nous, mais ce n'est pas la dernière course, nous allons bien les combattre lors du reste de la saison."

Ocon est particulièrement enthousiasmé par les luttes qu'il a connues en piste, sachant qu'Alpine était nettement en deçà de McLaren, Ferrari et même AlphaTauri à Bahreïn et à Imola. "C'était une course très fun", a-t-il commenté lors de son point presse. "C'était bien d'avoir des batailles, surtout avec des voitures qui étaient plus rapides que nous lors des deux premières courses. C'est vraiment une bonne sensation d'avoir fait un si grand pas en avant en matière de performance."

"Ce n'est pas comme si nous avions eu une grande différence de durée de vie des pneus, ce n'était pas un dépassement facile sur Carlos et sur Pierre, mais c'est bien d'avoir fait les deux au premier virage. Je pense que c'était le maximum que nous puissions faire aujourd'hui. Dans l'ensemble, les McLaren et les Ferrari étaient un petit peu trop rapides devant, mais nous allons continuer d'essayer de réduire l'écart. Au moins, nous avons montré que ce que nous faisons fonctionne."

Ocon et ses pairs seront de retour en piste dès le week-end prochain pour le Grand Prix d'Espagne, et le Normand n'a pas caché, au micro de Sky Sports, espérer encore mieux : un top 6.

"Je pense que nous avons énormément amélioré la performance de la voiture, surtout de vendredi à samedi, mais nous avons aussi compris beaucoup de choses sur le package que nous avions et les évolutions que nous avons apportées à Imola", a-t-il souligné sur F1 TV. "Je suis convaincu qu'il reste des choses que nous pouvons extraire, nous allons nous entraîner mardi à l'usine et voir ce que nous pouvons faire. Nous avons de grands espoirs pour Barcelone pour afficher un niveau de performance similaire."

Et le fait que la course catalane n'ait pas été une réussite pour Renault l'an passé, avec les deux monoplaces hors du top 10 en qualifications comme en course, ne viendra pas saper le moral d'Ocon. "Je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter ou quoi que ce soit", assure-t-il lors de son point presse. "Je pense que ça a bien fonctionné [au Portugal] avec ce pas en avant."

"Bien sûr, l'an dernier, Portimão a été un week-end délicat pour nous, nous n'étions pas performants ; cette année, nous l'avons été. Cela signifie que nous avons bien travaillé. Je ne pense pas qu'il faille penser négativement en allant en Barcelone. De mon côté, je suis convaincu que la voiture va fonctionner, au moins conserver ce niveau de compétitivité, et j'espère qu'elle va faire encore mieux. Mais seul l'avenir le dira."