Ocon : "La meilleure défense, c'est l'attaque"

L'an passé, Esteban Ocon avait perdu le podium au Grand Prix d'Arabie saoudite dans les derniers mètres de course, voyant Valtteri Bottas le dépasser et prendre une courte avance de 102 millièmes sur la ligne d'arrivée. En 2022, le Français n'a peut-être pas décroché de top 3 à Djeddah mais il a au moins pu prendre sa revanche : en lutte avec Lando Norris pour les huit points de la sixième place, Ocon s'est défait de son adversaire dans l'ultime ligne droite et a coupé la ligne avec 107 millièmes d'avance !

"Je me suis rappelé de l'année dernière, de ce qui s'était passé, c'était exactement le même scénario, mais voilà, ce coup là on a réussi à garder la position", a-t-il indiqué au micro de Canal+ à l'arrivée. "Mais oui, c'était chaud sur la fin avec Lando."

Plus tôt dans la course, Ocon s'est frotté à son coéquipier double Champion du monde, Fernando Alonso, pour cette même sixième place. Les deux hommes ne se sont pas fait de cadeaux, Ocon défendant bec et ongles pendant plusieurs tours. Finalement, Alonso a trouvé l'ouverture et Alpine est intervenu pour geler les positions.

Frustré par cette décision pendant la course – celle-ci lui a fait perdre une autre position au profit de Bottas peu après – Ocon a vanté les mérites du "laissez-faire" : "Honnêtement, c'est hyper serré maintenant avec les voitures, on peut se suivre de très près. Et du coup, la meilleure défense, c'est l'attaque, et il y avait Valtteri derrière donc c'était important de garder la position devant. Après l'équipe m'a dit de garder position. À la base on devait forcément être... on pouvait courir s'il n'y avait pas trop de choses qui se passaient, s'il n'y avait pas de contact. C'est ce qu'on a fait. C'est bien, ça pousse la performance de l'équipe et c'est intéressant. Il faut qu'on continue comme ça."

Fernando Alonso se bat avec Esteban Ocon

En inscrivant des points pour les deux premiers rendez-vous de la saison, Ocon gagne une position au classement général et passe sixième. Alpine progresse également, prenant la quatrième place, et la moisson de l'équipe tricolore aurait sans doute été meilleure sans l'abandon de Fernando Alonso sur problème moteur.

"Deux très bonnes semaines, on marque beaucoup de points de notre côté du garage, et ça c'est top", a ajouté Ocon. "Ça aurait été un très bon résultat aussi si Fernando n'avait pas eu de problème. C'est très bon pour l'équipe et il faut que l'on continue dans ce sens là."