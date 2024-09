Ocon ne prend plus de "plaisir au volant" depuis quelques courses

Alors que la Formule 1 se trouve actuellement à Singapour pour disputer son dernier Grand Prix avant une longue pause de quatre semaines, Esteban Ocon ne retiendra pas vraiment de positif de ce retour de trêve estivale.

Le week-end en Azerbaïdjan, la semaine dernière, a été une catastrophe pour le Français du vendredi au dimanche. Une déferlante de problèmes s'est abattue sur son A524 lors des séances d'essais libres, le privant d'un roulage crucial.

Pendant les qualifications, Ocon a heurté le mur dès la Q1 le forçant à s'élancer de l'avant-dernière place sur la grille. Alpine a donc décidé de changer plusieurs pièces de son moteur et le Français a finalement pris le départ depuis la voie des stands. Mais le calvaire ne s'est pas arrêté là. En course, le pilote n'a pu faire mieux que 15e, bénéficiant des abandons de quatre autres monoplaces devant lui.

"Les problèmes rencontrés lors des essais ont fait que le week-end a été complètement gâché", explique Ocon ce jeudi en amont du GP de Singapour. "Nous n'avons rien eu à reprendre, nous n'avons pas eu le temps de construire. Il était donc impossible de faire les choses correctement. C'était difficile à Monza [aussi], c'est sûr. [Mais là], je ne parle pas de performance, mais simplement d'essayer de construire et d'avoir confiance dans la voiture d'une séance à l'autre."

Interrogé sur la source des difficultés rencontrées à Bakou, Ocon a répondu : "Le problème, c'est que les soucis étaient différents à chaque fois. Nous avons également eu un autre problème pendant la course, qui nous a rendus plus lents à chaque tour. Donc, oui, nous mettons cela derrière nous et nous nous concentrons sur ce week-end."

Esteban Ocon devant Max Verstappen lors du GP de Singapour 2023. Photo de: Alpine

L'année passée, lors du Grand Prix de Singapour, Esteban Ocon avait réussi à se qualifier en huitième position. Il exécutait une course intéressante avant de devoir abandonner à cause d'un problème de boîte de vitesse.

Le Français retient néanmoins que le tracé semble convenir à l'Alpine. Il place quelques espoirs dans ce Grand Prix, lui qui avoue ne pas avoir pris beaucoup de plaisir lors des dernières courses. Il est également conscient que la fin de saison se rapproche de plus en plus et qu'il vit actuellement ses derniers moments avec Alpine. Un dénouement qui semble plutôt prendre des airs de lente agonie que de fin heureuse.

"Oui, c'est très différent par rapport à l'année dernière, [en 2023] nous étions sixièmes avant d'avoir un problème, cinquièmes ou sixièmes, en fait j'étais cinquième avant de casser la boîte de vitesses", déclare-t-il. "Donc oui, il y a eu des signes de bonnes performances. Ce sera plus difficile cette année, c'est sûr."

"Mais oui, l'important est d'essayer de maximiser et de s'amuser. Parce que cela fait maintenant pas mal de courses que je n'ai pas pris beaucoup de plaisir au volant. Et il faut que ça change. La saison n'a été une partie de plaisir pour personne dans l'équipe. Tout le monde fait de son mieux ici et nous travaillons dur pour essayer de maximiser ce que nous pouvons. J'aimerais terminer ce chapitre en beauté. Cela ne se passe pas comme je le souhaitais, c'est sûr."

"Je me concentre pour essayer de faire de mon mieux pour cette marque qui a été très spéciale pour moi pendant de nombreuses années. Et oui, je vais certainement rester concentré jusqu'à la fin de l'année. Mais oui, bien sûr, je garde un œil sur ce que fait Haas et ils font du très bon travail. Je suis donc heureux des progrès qu'ils réalisent et fier de voir leur trajectoire."