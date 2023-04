Les organisateurs du GP d'Australie convoqués chez les commissaires !

Charger le lecteur audio

Le Grand Prix d'Australie 2023 prend véritablement une tournure historiquement tragicomique puisque les organisateurs de l'épreuve située dans l'Albert Park de Melbourne, à savoir l'Australian Grand Prix Corporation, ont été convoqués par les commissaires de l'épreuve. Un lien avec le chaos sur la piste et les atermoiements concernant le classement de fin de course ? Eh bien non, ici c'est pour la présence de spectateurs sur le tracé avant la fin du GP que l'on va entendre l'organisation.

En effet, dans un document publié sur le site officiel de la FIA, il est indiqué : "Un représentant de l'Australian Grand Prix Corporation est tenu de se présenter aux commissaires à 20h15 [12h15 en France, ndlr], en relation avec l'incident ci-dessous : [...] Envahissement de la piste par des spectateurs avant la fin du Grand Prix d'Australie 2023."

C'est un cas de figure plutôt inhabituel, même si cela est déjà arrivé à plusieurs reprises par le passé ; il y a fort à parier que le temps mis à prendre la série de décisions qui ont émaillé la fin du Grand Prix a pu jouer un rôle dans la mauvaise gestion sur place des supporters. Des questions peuvent aussi se poser au sujet du fait que certains concurrents étaient encore, de fait, sur la piste alors que l'envahissement a été autorisé ; l'on peut notamment penser au cas de Nico Hülkenberg, qui a dû immobiliser sa Haas après la ligne d'arrivée.