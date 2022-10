De la Rosa : "Si on est honnête, on n'a pas de problème avec Alonso"

Charger le lecteur audio

L'an prochain, Pedro de la Rosa et Fernando Alonso vont se retrouver chez Aston Martin. Les deux pilotes se sont longtemps côtoyés dans le paddock en tant que compétiteurs, le premier ayant couru par intermittence de 1999 à 2012 tandis que l'autre a lancé sa carrière en 2001 ; ils ont même été collègues à deux reprises, De la Rosa ayant été pilote d'essais chez McLaren puis chez Ferrari lorsqu'Alonso était titulaire dans ces écuries.

Désormais, c'est un rôle d'ambassadeur qu'a adopté De la Rosa chez Aston Martin, où il contribuera à la communication mais aussi au nouveau programme de jeunes pilotes. Il sera rejoint l'an prochain par Fernando Alonso, qui va remplacer Sebastian Vettel au sein de la structure de Silverstone. Le double Champion du monde a la réputation d'être un pilote difficile à vivre, sa rivalité avec Lewis Hamilton chez McLaren ayant marqué l'Histoire de la Formule 1, sans oublier ses lourdes critiques vis-à-vis du moteur Honda et, plus récemment, son inattendu départ de l'écurie Alpine.

Or, lorsque Motorsport.com lui demande quels conseils il donnerait à Aston Martin pour bien traiter Alonso, De la Rosa répond : "Je ne pense pas que Fernando soit un gars difficile à gérer. Il est juste très authentique, très honnête. Le fait que l'anglais ne soit pas sa langue maternelle le rend parfois un peu dur quand il essaie de décrire les choses. Mais il est très honnête. Et ce qu'il vous dit est ce qu'il ressent sur la voiture, sur l'équipe, sur la manière d'être compétitif."

"Alors tant qu'on lui dit exactement ce qui se passe et quelle est la vérité, on n'a jamais le moindre problème avec lui. Mais dès qu'on essaie de cacher des informations ou s'il sent qu'on essaie de dissimuler des informations, on a des problèmes. C'est juste quelqu'un qui a un grand esprit de compétition. C'est la réalité. Si on l'a autant que lui, il n'y a pas le moindre problème avec Fernando."

Fernando Alonso (Alpine)

Pilote le plus expérimenté de l'Histoire de la Formule 1 avec 354 Grands Prix dont 352 départs, Fernando Alonso va demeurer le plus âgé du plateau par ailleurs ; au coup d'envoi de la saison 2023, il ne sera pas si loin des 42 ans… exactement comme De la Rosa quand ce dernier a conclu sa carrière en F1. Et l'Ibère ne tarit pas d'éloges sur son cadet.

"J'ai toujours dit qu'il y avait peut-être trois pilotes qui sont exceptionnels en F1, et je ne donnerai pas de noms, mais Fernando en a toujours fait partie", affirme-t-il. "J'ai toujours dit que Fernando était l'un des meilleurs pilotes de l'Histoire de la F1, et quand je le disais il y a quelques années, tout le monde me prenait pour un fou."

"Mais je suis encore fou, car j'estime qu'il est unique et qu'il est pleinement motivé – c'est un détail très, très, très important dans la vie d'un pilote de F1, surtout quand on arrive à 40 ans. J'ai connu ça, avoir 40 ans en F1. Je sais un peu ce que c'est. C'est pourquoi je pense que Fernando arrive à l'apogée de son talent et de ses performances."

De la Rosa fait savoir par ailleurs que ses liens avec Alonso ne sont pas sa raison d'être chez Aston Martin. "Je viens en tant qu'ambassadeur de l'écurie, et jusqu'à présent, il n'est pas prévu que je fasse le lien entre l'équipe et Fernando ou tout autre pilote : Lance [Stroll], Felipe [Drugovich] ou qui que ce soit. La plus grande différence dans ce rôle est que je ne vais pas être impliqué dans l'aspect technique, dans toute décision de ce genre. Ce n'est pas prévu."

"Je ne sais honnêtement pas comment va évoluer mon rôle à l'avenir. C'est le premier chapitre de ce que j'espère être un très, très gros livre, plein de chapitres intéressants", conclut-il.