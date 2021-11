Les pénalités de la concurrence offrent une expérience utile à Haas

Dans les six dernières courses, les pilotes Haas ont bénéficié des pénalités moteur de plusieurs de leurs rivaux pour grappiller quelques positions sur les grilles de départ. Alors qu'ils étaient habitués à partir derrière tout le plateau, Mick Schumacher s'est ainsi élancé de la 14e place à Sotchi puis à Istanbul, ses meilleures positions pour débuter des Grands Prix, tandis que Nikita Mazepin, auteur du moins bon temps dans toutes les Q1 cette année, est remonté au 15e rang dans sa course à domicile en Russie.

Plutôt qu'être distancé d'entrée, le duo de Haas se retrouve ainsi au cœur du peloton pendant quelques virages, voire quelques tours, et Günther Steiner pense que ses pilotes pourront en tirer un enseignement utile en vue de la saison 2022 puisqu'il espère que Schumacher et Mazepin seront en mesure de prétendre à de meilleurs résultats à la régulière grâce à une monoplace en progrès.

"Ce qui se passe en ce moment est très bon pour nos pilotes. Ils ne sont plus dernier et avant-dernier ou, au mieux, 17e et 18e, ils sont un peu plus à l'avant", explique le patron de Haas, faisant preuve d'ironie : "Nous espérons encore qu'à un moment, tout le monde changera son moteur et que nous serons en pole position, mais je pense qu'on manque de temps pour ça cette année."

"Partir dans ces positions les prépare pour l'an prochain, quand nous partirons, je l'espère, de ces positions au mérite, avec une voiture plus performante. C'est une grosse opportunité pour qu'ils apprennent et retiennent des choses, parce qu'à chacun de ces départs, ils découvrent énormément de choses sur le comportement à avoir et sur comment faire au mieux."

Haas veut retrouver le milieu du classement en 2022

Alors que Haas se dirige vers la dernière place du championnat au terme d'un troisième exercice consécutif très décevant, Steiner croit à un rebond l'an prochain, grâce aux profonds changements du règlement technique. Il compare la situation actuelle à celle que l'équipe a connue avant ses débuts en Formule 1, avec l'espoir que l'équipe saura créer la même surprise.

"Le développement de la voiture 2022 se passe bien, nous faisons des progrès à chaque séance en soufflerie", note l'Italien. "Pour moi c'est un peu comme en 2015 ou 2016, mais je n'ai aucune idée sur notre niveau, parce que je ne connais pas celui des autres équipes. Mais l'équipe travaille comme en 2015, 2016 et 2017 [avec] le département technique en Italie, et je fais preuve d'un optimisme mesuré pour que nous retrouvions le milieu du classement l'an prochain."

"Je pense que nous serons prêts", a-t-il ajouté. "Il y a encore beaucoup de gens qui étaient là en 2018 quand nous avons fini cinquièmes du championnat, donc ils sont toujours bons et n'ont pas oublié comment le faire. Je m'appuie sur ces gens et je pense qu'ils pourront y arriver à nouveau, que nous [aurons] de bons résultats – peut-être pas la cinquième place mais au moins retrouver le milieu de classement, comme en 2016 et 2017."

Avant de penser à 2022, les pilotes Haas ont encore de l'expérience à prendre dans les cinq courses à disputer cette année. Ils vont notamment découvrir quatre circuits sur lesquels ils n'ont jamais roulé, dont Mexico ce week-end. En plus du tracé à appréhender, Nikita Mazepin sera pour la première fois confronté à une altitude très élevée.

"Avant tout, un oxygène réduit signifie qu'il est difficile de piloter et de rouler avec un rythme cardiaque élevé, donc ce sera un défi physique mais pas seulement. L'air est moins dense donc il y aura moins d'appui sur la voiture", souligne-t-il. "Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'appui à perdre, mais on fera de notre mieux et je suis très curieux de rouler sur une nouvelle piste et de voir ce que ça donne."