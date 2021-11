Pérez pas disposé à s'effacer devant Verstappen sans condition

Les cinq prochains Grands Prix décideront de l'identité du Champion du monde 2021 de Formule 1, et à ce jour, bien malin qui peut prédire de qui il s'agira entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Douze points séparent actuellement les deux prétendants, et le titre pourrait se jouer sur un détail… comme le fait que Sergio Pérez laisse son coéquipier passer sans broncher si le besoin se présente, par exemple.

Avec 137,5 points de déficit sur son chef de file, Pérez est déjà exclu de la course au titre, alors que Valtteri Bottas peut difficilement y prétendre du côté de chez Mercedes, son retard étant de 102,5 longueurs. Pour autant, un Pérez disposant pour la première fois d'une monoplace capable de jouer la victoire n'est pas encore complètement prêt à faire des concessions – surtout à l'approche du Grand Prix du Mexique.

Lorsqu'il lui est demandé s'il serait envisagé qu'il aide Verstappen en course avec des consignes d'équipe, Pérez répond : "C'est compliqué. Il faudrait voir quelle est notre situation dans la course en question. En fin de compte, nous sommes des pilotes qui travaillent en équipe. Le principal résultat est donné à l'équipe. C'est la beauté de la course : les décisions sont prises dans le feu de l'action, en l'espace de quelques secondes. Ce sont des sujets très compliqués."

En effet, le Mexicain rêve d'un podium (voire d'un succès) à domicile sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, où il pourra compter cette semaine sur le soutien d'un public nombreux. "Je serais fier de pouvoir réaliser l'un de mes rêves d'enfance", ajoute-t-il. "C'est une véritable opportunité qui dépend de mon équipe et moi, d'autres années cela dépendait d'autres facteurs. C'est une possibilité très réelle. Ma motivation est de 100%."

Une chose est sûre : Pérez attend avec impatience le bouleversement technique de l'an prochain, bien qu'il dispose pourtant déjà de ce que l'on peut considérer comme la meilleure monoplace du plateau. "Pour moi, 2022 sera une saison clé dans ma carrière car nous changeons de réglementation et partons de zéro. Ce sera important car je me suis déjà adapté à l'équipe. Ce sera la clé de ce qui va arriver dans les prochaines années de ma carrière. Il est important de prendre un très bon départ et d'être complètement motivé. C'est là que j'espère faire une différence majeure, l'an prochain", conclut-il.

Propos recueillis par Luis Ramirez