Pérez en pole : "Mon pire week-end jusqu'aux qualifs"

Sergio Pérez a beau être un spécialiste des circuits urbains, comme il l'a prouvé en s'imposant à Djeddah et à Bakou cette année, le week-end de Miami a particulièrement mal commencé pour le pilote Red Bull. Ce dernier manquait cruellement de rythme en EL1 (onzième à 1"4), en EL2 (quatrième à 0"5), en EL3 (troisième à 0"5) et même dans une moindre mesure en Q1 (troisième à 0"35) et en Q2 (cinquième à 0"5).

Les planètes se sont alignées dans la dernière phase des qualifications pour Pérez, puisqu'il a signé un premier tour satisfaisant en 1'28"841, à un souffle de la référence établie par Max Verstappen en Q2… Or, le Néerlandais a commis plusieurs travers dans sa première tentative de Q3, tandis que Charles Leclerc est ensuite parti à la faute et a percuté le mur, provoquant un drapeau rouge qui a mis un terme définitif à la séance. La pole position de Pérez était entérinée, seulement sa deuxième pour son 242e Grand Prix.

"Je crois que c'était mon pire week-end jusqu'aux qualifications, vraiment !", s'exclame le Mexicain. "Je n'arrivais pas à comprendre comment trouver tous ces dixièmes qui me manquaient en permanence par rapport à Max et aux Ferrari. Je réinitialisais tout. Nous avons fait un petit changement pour les qualifications, qui a vraiment donné vie à toute la voiture. Sur cet asphalte, nous avons un peu joué avec nos outils et avons fait le tour au moment où ça comptait."

Mais qu'est-ce qui lui manquait avant les qualifications ? "Tout", répond Pérez. "Ça ne voulait pas. Il y a des week-ends comme ça où je manque juste d'équilibre, de confiance. Cet asphalte est très sensible à la température."

Avec Verstappen neuvième sur la grille de départ, Pérez a en tout cas une opportunité en or de s'emparer de la tête du championnat pour la première fois de sa carrière. Ressentirait-il un peu de stress vis-à-vis de la course au titre ? "Non, je prends du plaisir ! Je me dis juste que course après course, je vais prendre la piste et acclamer mon équipe, car elle a fait un travail formidable. On verra ce qui se passera demain, c'est une nouvelle opportunité en partant de la pole. C'est nous qui avons à perdre."

Lire aussi : La grille de départ du Grand Prix de Miami