Pérez : Une situation "totalement inacceptable" à cause des bosses

À l'issue des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix des États-Unis, Sergio Pérez est apparu très remonté. Ayant fait l'expérience, comme tous les autres pilotes, des bosses particulièrement rudes sur le Circuit des Amériques, le pilote mexicain n'a pas hésité à parler d'une situation à ses yeux "totalement inacceptable".

Dès le coup d'envoi de la première séance, l'incidence de ces bosses chaque année plus marquées s'est faite ressentir. Visuellement, leur présence était très claire, tandis qu'elle est même allée jusqu'à poser des problèmes techniques sur la Ferrari de Charles Leclerc, victime d'ennuis avec son accélérateur. Sergio Pérez a relevé de nombreux endroits dangereux : "L'entrée du virage 1, le virage 16, la sortie du virage 16... la sortie du virage 9".

"Ça peut être très douloureux", déplore le pilote Racing Point. "Quelqu'un peut se blesser sur ces bosses, on a vu des pilotes sortir de la piste à très haute vitesse, et c'est dû aux bosses. Je pense que c'est totalement inacceptable. C'est une grosse préoccupation et je pense que nous allons voir du monde en délicatesse avec ça. Si ça se passe mal et que l'on va droit dans le mur à très haute vitesse, ou en tentant un dépassement, ça peut taper très fort."

Décrivant sa "pire" expérience personnelle, Sergio Pérez estime tout simplement que cette situation va "au-delà de la limite", rappelant que "chaque année cela a tendance à être pire" sur le circuit d'Austin. "Nous avons vu des incidents dus aux bosses et ce n'est pas acceptable. En course, j'espère que non, mais je m'attends à ce quelqu'un soit victime d'un accident, quand il y a soudainement une bosse et un mauvais angle, et ça ira droit dans le mur."

S'il tire le signal d'alarme, Pérez sait néanmoins qu'aucune solution réaliste ne peut être trouvée pour améliorer les choses ce week-end. "Je ne suis pas un expert, mais je ne m'attends pas cà e que l'on puisse faire grand-chose pour demain ou dimanche. C'est vraiment grave", conclut-il.