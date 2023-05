Piastri a vécu "la course la plus difficile de l'année"

Oscar Piastri a déjà eu l'occasion d'arpenter les rues du circuit de Monaco en 2021, lors de son unique saison de Formule 2. Mais 2023 marquait sa première sortie sur le Rocher au volant d'une F1. Et les premiers kilomètres n'ont pas été de tout repos pour l'Australien, nettement surclassé par son coéquipier Lando Norris au cours des trois séances d'essais libres.

Jamais à moins de sept dixièmes du Britannique le vendredi, Piastri a cependant connu une embellie dès le samedi avec une qualification en onzième position et une course plus ou moins dans le sillage de Norris. La nécessité d'emmener son train de pneus durs le plus loin possible et l'arrivée de la pluie en fin d'épreuve ne lui a pas facilité la tâche mais il a été récompensé par l'effondrement du rythme de Yuki Tsunoda pour entrer dans le top 10 et donc renouer avec les points.

"D'un point de vue personnel, après les séances d'essais, je n'étais pas très satisfait de mon pilotage, d'être constamment à six dixièmes [de Norris]. Ce n'était pas très agréable", a-t-il déploré. "Alors se rapprocher en qualifications et finir avec un point, c'est un pas en avant très, très positif."

"La course en elle-même a probablement été la plus difficile de l'année. Donc oui, c'était un week-end difficile. Mais ce sont dans ces week-ends où l'on apprend le plus, en essayant de progresser entre les essais et les qualifications et dans ces conditions. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus difficile que Monaco sous la pluie avec des pneus slicks, donc je suis satisfait."

Piastri a également eu le luxe d'avoir comme professeur un certain Max Verstappen lors des premiers gouttes, quand les pilotes tâtonnaient encore avec leurs pneus slicks sur une piste devant de plus en plus humide. Pour ce qui était sa première expérience dans ces conditions difficiles, l'Australien a pu s'inspirer des trajectoires du double Champion du monde en titre.

"Je pense que le fait d'avoir Max juste devant moi a été très utile d'une certaine manière, parce que c'était la première fois que je roulais avec des pneus slicks sur une piste mouillée dans une F1. Je savais que s'il y avait quelqu'un [à suivre], ce serait probablement lui. Donc ça m'a beaucoup aidé", a-t-il affirmé.

Mais cela ne l'a pas empêché de se faire une frayeur : "Je ne pense pas qu'il y ait eu de contacts, mais des moments très, très chauds, surtout avec les pneus slicks. À un moment, j'ai appuyé sur le bouton de la radio pour parler et j'ai failli mettre la voiture dans le mur au milieu de la phrase. Je ne ferai pas ça la prochaine fois."