Pérez : "Je ne peux pas me permettre un autre zéro pointé"

Red Bull a connu des fortunes diverses au Grand Prix de Monaco. Tandis que Max Verstappen est allé cueillir sa première pole position en Principauté le samedi avant de dominer le peloton et dompter les conditions pluvieuses en course le lendemain, son coéquipier Sergio Pérez a vécu un véritable cauchemar.

En lice pour la pole, le Mexicain a commis une erreur en Q1 qui s'est traduite par un choc à haute vitesse contre le rail de sécurité. Relégué à la vingtième place sur la grille de départ, Pérez a connu une course particulièrement difficile, marquée par les incidents et l'impossibilité pour lui de remonter au classement.

Classé 16e de l'épreuve, à deux tours de Verstappen, Pérez s'est lamenté de son erreur coûteuse en qualifications. Avec 39 points de retard sur son coéquipier au championnat, le pilote se sait dos au mur : "Nous avons payé le prix de mon erreur et cela nous a coûté très cher. Je dois m'excuser auprès de toute mon équipe car il est inacceptable de commettre ce genre d'erreur. Je dois aller de l'avant, en tirer les leçons, et je ne peux pas me permettre un autre zéro pointé au championnat."

Invité à revenir sur sa course, Pérez a indiqué que le début d'épreuve "se passait très bien" après un arrêt au stand à la fin du premier tour pour se séparer du rythme lent de la queue du peloton. "Malheureusement, je suis retombé sur le trafic assez tôt et ça nous a ramenés à notre position initiale", a-t-il déploré.

"Ensuite la pluie est arrivée, nous étions parmi les derniers à rentrer au stand. J'ai touché le mur et c'était le bazar. J'ai cassé mon aileron avant sur [Kevin] Magnussen qui a freiné à la sortie de la chicane et ça n'a fait qu'empirer. Quand vous êtes dans ces positions, vous devez toujours prendre beaucoup de risques."

Le directeur d'équipe, Christian Horner, a salué le bon début de course de Pérez, lorsque ce dernier n'était pas encore englué dans le trafic, et a invité son pilote à "tourner la page".

"Nous avions une stratégie très agressive. [Pérez] a été arrêté au premier tour, vous avez pu voir son [bon] rythme avec le champ libre et combien les autres préservaient [leurs pneus]", a-t-il commenté. "Il est revenu dans la fenêtre d'arrêt d'Esteban Ocon, et puis [Logan] Sargeant et les voitures lentes ont commencé à être en difficulté et, bien sûr, vous ne pouvez pas dépasser."

"Il s'est ensuite retrouvé dans un micmac avec [George] Russell et a endommagé l'aileron avant. C'était l'un de ces week-ends où rien n'allait dans son sens. Il a fait un énorme sauvetage à la piscine, il a probablement eu besoin de nouveaux sous-vêtements après ça. C'est l'un de ces week-ends où il devrait tourner la page. Je pense que pour lui, le plus tôt il pourra aller à Barcelone, le mieux ce sera."

Avec Megan White