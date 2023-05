Ocon exhorte Alpine à "garder les pieds sur terre" après son podium

Quatrième des qualifications à 0"188 de la pole de Max Verstappen, Esteban Ocon s'est élancé troisième grâce à la pénalité de Charles Leclerc. Cette position, il l'a conservée au moment de franchir la ligne d'arrivée, en dépit d'une course où les écueils étaient nombreux, à commencer par un contact avec Carlos Sainz en début d'épreuve puis l'arrivée de la pluie en fin de GP.

Quelques semaines après les déclarations fracassantes de Laurent Rossi, le PDG d'Alpine, ce résultat semble de nature à enclencher définitivement une dynamique positive au sein de la structure française, qui avait déjà débuté par la double arrivée dans les points à Miami.

Toutefois pour Ocon, de nouveau invité à mettre les commentaires de son patron en perspective avec ce résultat, s'il faut tirer le positif d'un GP très fructueux, il est important de conserver un certain recul pour continuer de progresser : "Tout le monde est ravi. La Formule 1 est imprévisible. Vous ne savez jamais ce qui va se passer."

Esteban Ocon fête son podium avec Pierre Gasly, Laurent Rossi et le reste de l'équipe Alpine.

"Actuellement, vu le resserrement du peloton, il suffit d'un peu plus de rythme pour que le week-end soit complètement différent. Ce week-end a été formidable, la préparation a été formidable. Comme je le répète, nous continuons à pousser. Nous n'arrêtons pas d'y croire. J'espère que c'est le premier podium d'une longue série."

Ce résultat a été obtenu suite à l'introduction par Alpine d'une suspension révisée, d'un plancher modifié et de nouvelles entrées d'air pour les pontons. Pour autant, est-ce un tournant dans la saison d'Alpine ? "C'est un circuit aux caractéristiques très particulières", tempère Ocon. "Mais il est clair que la voiture était plus vivante et j'avais beaucoup plus confiance en elle en débutant le week-end."

"Nous avons apporté quelques évolutions. Elles étaient censées être assez modestes, mais tout ce que nous avons apporté va dans la bonne direction. Je me sentais vraiment bien et j'espère que c'est le début de quelque chose. Nous devons garder les pieds sur terre et voir où nous en sommes la semaine prochaine. Ce sera un bon test."

Avec Matt Kew