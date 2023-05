Norris place Alpine "nettement devant" McLaren après Monaco

Avec trois zéros pointés lors des cinq premiers Grands Prix de la saison 2023, McLaren était dos au mur en arrivant à Monaco. L'équipe de Woking est parvenue à réagir en plaçant ses deux voitures dans le top 10 de la course mais cela n'a pas été suffisant pour conserver la cinquième place du championnat constructeurs, récupérée par Alpine après le podium d'Esteban Ocon et la septième place de Pierre Gasly.

Lando Norris, quant à lui classé neuvième, a déploré un rythme de course exécrable en Principauté. "Le rythme sur le sec était assez mauvais, nous étions assez lents, très loin du rythme de l'AlphaTauri", a affirmé le Britannique.

McLaren avait pourtant démarré le week-end monégasque sur les chapeaux de roue, avec un top 7 puis un top 5 pour Norris en EL1 et en EL2. Si sa dixième place sur la grille de départ est surtout due à la gêne de Charles Leclerc, le Britannique a expliqué que son équipe a stagné au fil du week-end quand les autres n'ont fait que progresser.

"Si je ne regarde que la course, AlphaTauri était beaucoup plus rapide. Mais ils auraient dû être plus rapides en qualifications", a-t-il ajouté. "Je ne crois pas que nous ayons eu une voiture plus rapide lors de ces deux journées. Les sentiments sont partagés. Il y a cinq, six équipes qui sont beaucoup plus rapides que nous. AlphaTauri est peut-être un peu plus à notre niveau et a été un peu plus rapide ce week-end, mais Alpine est nettement devant nous."

"Il y a de petites choses à retenir [du GP de Monaco], je ne parlerais pas de gros points positifs. Je ne dirais pas que la voiture était super. Je pense que nous avons fait du bon travail pour mettre la voiture dans le rythme, tout le monde a besoin de plus de temps pour ça et c'est pourquoi nous avions l'air performant en EL1 et EL2. Mais plus nous avancions dans le week-end, moins nous étions performants, c'est pourquoi nous avons fini à ces positions."

Lando Norris, McLaren MCL60, s'arrête au stand

De son côté, Andrea Stella se montre plus optimiste à l'issue de l'épreuve. Le directeur d'équipe est certes d'accord pour affirmer qu'Alpine a pris l'ascendant sur McLaren dans la lutte pour la cinquième place au championnat, néanmoins il s'est réjoui de la manière dont les membres de l'écurie ont abordé la course.

"On peut voir les choses de deux façons différentes", a-t-il philosophé. "Alpine a rejoint la liste des voitures qui sont clairement plus rapides que nous et nous avons besoin [de courses] mouvementées, comme aujourd'hui avec [Sergio] Pérez et [Lance] Stroll, pour entrer dans les points. En même temps, nous sommes satisfaits de l'exécution de la course, du fait que nous sommes restés loin des problèmes. Tout le monde, pilotes compris, a très bien exécuté la course. Nous retenons donc des éléments positifs très importants."

Et une fois de plus, Norris semble avoir un avis différent de son patron. Alors que la pluie menaçait de s'abattre sur le circuit, le pilote a été rappelé au stand pour troquer ses pneus mediums pour des gommes dures. Quelques minutes plus tard, il devait de nouveau faire un arrêt pour chausser des intermédiaires.

De quoi nourrir quelques regrets car, sur les 20 derniers tours de course ayant été réalisés avec les pneus intermédiaires, Norris a réduit de moitié un déficit d'une minute sur Carlos Sainz, huitième.

"Nous avons fait un arrêt au stand supplémentaire, ce qui est probablement quelque chose que nous devons revoir", a-t-il indiqué. "J'ai évidemment suivi les informations qui m'ont été données, mais j'aurais peut-être dû me demander si nous n'aurions pas dû attendre un ou deux tours de plus et voir à quel point la piste était mouillée avant de passer au pneu dur ou au pneu intermédiaire."

"Nous avons peut-être perdu 30 secondes dans l'affaire, c'était facilement deux ou trois positions [de gagnées] dans la course car le rythme sur le pneu intermédiaire était le plus rapide, et de loin."

Encore deux évolutions majeures pour la MCL60

Avec cinq points inscrits depuis son introduction, l'évolution apportée au Grand Prix d'Azerbaïdjan n'a pas l'air de payer. Mais McLaren ne veut pas encore faire une croix sur sa saison 2023 puisque deux autres évolutions majeures sont encore attendues, dont une pour le mois de juillet qui servira de base pour la F1 de 2024.

"Pour ce qui est du futur, le plan est de rendre la voiture plus compétitive", a commenté Stella. "Nous avons complété le package qui devrait être disponible entre l'Autriche et la Grande-Bretagne, c'est ce qui devrait amener la voiture à un niveau plus compétitif et qui servira de base pour le développement l'année prochaine. Pour la deuxième partie de la saison, il devrait y avoir une autre évolution majeure."