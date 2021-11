Qualifs - Hamilton intouchable à São Paulo

Q1 - Stroll éliminé, Russell battu par Latifi

C'est sous la menace de la pluie qu'ont commencé les qualifications du Grand Prix de São Paulo, et Max Verstappen a rapidement donné le ton avec un 1'09"329, deux ou trois dixièmes devant Lando Norris, Sergio Pérez, et Daniel Ricciardo, le Mexicain réalisant le meilleur chrono provisoire dans le second secteur. Cependant, les Mercedes n'avaient pas encore montré ce dont elles étaient capables... Lewis Hamilton est allé une demi-seconde plus vite, en 1'08"824, Valtteri Bottas signant un 1'09"379.

Lire aussi : EL1 - Hamilton surpasse les Red Bull

Les AlphaTauri étaient en grande forme, Pierre Gasly et Yuki Tsunoda se hissant provisoirement aux troisième et quatrième rang, avant que Carlos Sainz et Charles Leclerc ne signent les deuxième et troisième chronos derrière Hamilton... mais le Monégasque a vu son chrono supprimé pour non-respect des limites de la piste au virage 4, et à sept minutes du terme de la séance, il était dans la zone rouge aux côtés des Alfa Romeo et des Haas, tandis que les Williams, sauves pour l'instant, étaient néanmoins en danger.

Hamilton a de nouveau amélioré par la suite, auteur d'un 1'08"733, alors que Leclerc s'est mis en sécurité à 80 secondes du drapeau à damier grâce à un temps de 1'09"155. Antonio Giovinazzi s'est qualifié avec brio en signant le sixième chrono ; les Haas et les Williams ont été éliminées, George Russell étant battu par un coéquipier sur un tour pour la première fois de sa carrière. Lance Stroll a également vu sa séance s'arrêter là, occupant la 16e place à six dixièmes du deuxième.

Éliminés en Q1 : Stroll, Latifi, Russell, Schumacher, Mazepin

Q2 - La Q3 échappe à Ocon de justesse

Après trois minutes de calme plat, les Mercedes sont les premières à avoir pris la piste, les autres bolides leur emboîtant rapidement le pas, tous en pneus tendres. Lewis Hamilton a établi la première référence en 1'08"659, mais celle-ci a été supprimée pour non-respect des limites de la piste au virage 4. Max Verstappen n'a pas commis la même erreur et est allé plus vite, en 1'08"567, devançant à l'issue de la première salve de chronos Pierre Gasly, Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Lando Norris et Esteban Ocon. L'écart était quasi identique entre Verstappen et Gasly d'une part et entre Gasly et Ocon, dixième, d'autre part : trois dixièmes et demi.

Hamilton n'a pas tardé à se relancer et a signé le meilleur temps en 1'08"386, Bottas améliorant en 1'08"699. Ocon était en danger aux côtés de Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi, à cinq minutes du drapeau à damier. La zone rouge n'a que peu évolué par la suite, Vettel devançant finalement Tsunoda tandis qu'Ocon, qui s'est brièvement hissé trois millièmes devant Norris, a finalement été éliminé. À l'avant, Hamilton a enfoncé le clou en 1'08"068.

Éliminés en Q2 : Ocon, Vettel, Tsunoda, Räikkönen, Giovinazzi

Q3 - Hamilton intouchable

Encore une fois, sur l'un des circuits les plus courts de la saison, personne ne s'est précipité en piste : il a fallu attendre deux minutes et demie pour voir Charles Leclerc mener la danse. Le Monégasque n'a toutefois signé qu'un décevant 1'09"403 et allait dégringoler jusqu'à la dixième place. Lewis Hamilton était le plus rapide, encore une fois, en 1'08"107, 265 millièmes devant Max Verstappen, qui se plaignait que ses pneus surchauffent. Valtteri Bottas était à 0"362, Sergio Pérez quatrième à 0"731. Suivaient Pierre Gasly, Carlos Sainz, Lando Norris, Fernando Alonso et Daniel Ricciardo.

La dernière salve de chronos n'a rien changé, si ce n'est que Hamilton a grappillé deux dixièmes supplémentaires en 1'07"934, tandis que Verstappen ne parvenait pas à améliorer et échouait à près d'une demi-seconde de son rival. Les deux prétendants au titre occuperont la première ligne de la grille de départ des Qualifs Sprint devant leurs coéquipiers, tandis que Gasly a confirmé sa belle forme avec la cinquième place devant les Ferrari et les McLaren.

Grand Prix de São Paulo - Qualifications

Q1

Q2

Q3