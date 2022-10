Qualifs - Sainz décroche la pole face à Leclerc

Charger le lecteur audio

Q1 - Ocon éliminé d'emblée

C'est alors que le paddock apprenait le décès de Dietrich Mateschitz qu'a commencé cette séance qualificative à Austin, et après des premières minutes plutôt calmes, c'est Charles Leclerc qui a pris les devants en 1'35"795, devançant Max Verstappen de sept centièmes. Plus loin, Lewis Hamilton, Sergio Pérez et George Russell étaient dans un mouchoir de poche avec jusqu'à quatre dixièmes de déficit. Fernando Alonso était le seul autre pilote à moins d'une seconde de la référence, avec un beau tour en 1'36"446.

Carlos Sainz a ensuite mis tout le monde d'accord dans sa première tentative représentative, déjà dans la seconde moitié de la séance, avec un temps de 1'35"297. Il reléguait ainsi la concurrence à une demi-seconde. Pendant ce temps, ce sont cinq monoplaces différentes qui risquaient l'élimination dès la Q1 : l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda, la Williams d'Alexander Albon, la McLaren de Daniel Ricciardo, la Haas de Kevin Magnussen et l'Alfa Romeo de Zhou Guanyu, ce dernier ayant vu son meilleur temps supprimé pour non-respect des limites de la piste. Esteban Ocon et Nicholas Latifi n'avaient que deux centièmes et cinq millièmes de marge sur la zone rouge respectivement.

Ocon a amélioré, mais pas suffisamment pour sauver sa peau, et il a ainsi dégringolé au 18e rang, devancé par Magnussen et Ricciardo, suivi par Mick Schumacher (auteur d'une belle pirouette au premier virage) et Latifi. Tsunoda, Zhou et Albon ont finalement réussi à composter leur ticket pour la Q2, de justesse en ce qui concerne le pilote Williams : 17 millièmes le séparaient de Magnussen.

Éliminés en Q1 : Magnussen, Ricciardo, Ocon, Schumacher, Latifi

Q2 - Gasly frustré

La référence établie par Sainz en Q1 a été battue de justesse par deux pilotes au début de la seconde phase : Leclerc en 1'35"246 et Verstappen en 1'35"294. Suivaient Sainz à 0"344, Russell à 0"446, Pérez à 0"618 et Hamilton à 0"664, Alonso étant encore et toujours le "meilleur des autres" avec moins d'une seconde de déficit sur le temps le plus rapide et surtout une demi-seconde d'avance sur ses rivaux du milieu de tableau.

Pendant ce temps, Albon, Tsunoda et Lance Stroll étaient dans la zone rouge, tout comme Sebastian Vettel (dont le chrono a été supprimé pour non-respect des limites de la piste) et un Pierre Gasly furieux du comportement de son AlphaTauri (auteur d'un énorme blocage de roue au premier virage). Les améliorations ont été légion en fin de séance, mais Zhou a encore subi l'annulation d'un chrono et a dégringolé au 14e rang, permettant à Lando Norris d'être sauvé sur tapis vert. Stroll, lui, est finalement parvenu à se hisser dans le top 10.

Éliminés en Q2 : Albon, Vettel, Gasly, Zhou, Tsunoda

Q3 - Sainz l'emporte

C'est principalement entre Verstappen et Sainz qu'allait se jouer la pole position, Leclerc et Pérez étant pénalisés sur la grille de départ en raison de l'utilisation de pièces moteur hors quota. Il n'empêche que c'est le Monégasque qui a donné le ton lors de la première salve de chronos, et avec autorité : il a tourné en 1'34"624, devançant Sainz (1'34"783) et un surprenant Hamilton (1'34"947). Suivaient Verstappen en 1'35"0, Pérez en 1'35"1 et Russell en 1'35"3.

Leclerc a finalement enfoncé le clou en 1'34"421, mais Sainz a eu le dernier mot en 1'34"356 ! Il aura Verstappen à ses côtés en première ligne, le Néerlandais s'étant hissé au troisième rang de cette séance, alors que les Mercedes occupent finalement leurs traditionnelles cinquième et sixième place – mais seront demain en seconde ligne. Plus loin, Alonso n'a pas concrétisé sa bonne forme précédente et a été devancé par Stroll et Norris.

