Qualifs - Verstappen résiste au retour de Hamilton

Q1 - Red Bull déroule, Mercedes en difficulté

Plusieurs temps ont été supprimés lors des trois séances d'essais libres du Grand Prix des États-Unis, dont les meilleurs chronos de Max Verstappen et Lewis Hamilton en EL3. Jusqu'à présent, dépasser les limites du circuit d'Austin avait peu d'importance. Cependant, le moindre écart aura de lourdes conséquences en qualifications.

Plusieurs pilotes changent de moteur ce week-end et écopent donc de places de pénalité sur la grille : George Russell, Sebastian Vettel, Fernando Alonso et Valtteri Bottas. Le Finlandais est le seul à ne reculer que de cinq places, les trois autres pilotes devant s'élancer du fond de la grille.

Max Verstappen ne tergiverse pas et signe le meilleur chrono du week-end (officiellement) lors de sa première tentative en Q1 : 1'34"521. Son coéquipier Sergio Pérez échoue à 54 millièmes tandis que les Mercedes de Bottas et Lewis Hamilton accusent un retard d'un et deux dixièmes, respectivement. Mais surprise, Daniel Ricciardo déloge Verstappen au sommet de la feuille des temps avec un chrono de 1'34"407.

Quelques instants plus tard, Red Bull reprend les commandes, Verstappen s'adjugeant le meilleur temps en 1'34"352 devant son coéquipier. Les deux hommes se permettent de rester au garage lors des ultimes tentatives mais les pilotes Mercedes n'ont pas ce luxe. Charles Leclerc également, et le pilote Ferrari prend la première place sur le fil avec un 1'34"153 ! Pris dans un drapeau jaune provoqué par Antonio Giovinazzi, Lance Stroll n'améliore pas son temps et descend dans la zone rouge.

Éliminés en Q1 : Stroll, Latifi, Räikkönen, Schumacher, Mazepin

Q2 - Pérez et Ricciardo se font peur

Comme toujours, les dix meilleurs pilotes de la Q2 prendront le départ avec les pneus utilisés lors de cette séance. La gomme tendre se dégradant rapidement à Austin, c'est le pneu medium qui est sélectionné par la majorité des pilotes. Seuls Sainz, Tsunoda, Alonso et Vettel restent avec les enveloppes à flancs rouges.

Verstappen prend le meilleur temps en 1'33"464, avec trois dixièmes d'avance sur Hamilton et quatre sur le trio Norris-Leclerc-Bottas. Pérez et Ricciardo se font épingler par la direction de course après un passage au-delà des limites et voient leur temps être effacé.

Désynchronisé, Pérez remonte au septième rang lors de son tour suivant. Quant à Ricciardo, il n'est que neuvième. Mais le temps de l'Australien est suffisamment bon pour lui garantir une place en Q3. Même s'il a bénéficié de l'aspiration de son coéquipier dans la ligne droite opposée, Esteban Ocon est sorti par Yuki Tsunoda tandis que le 13e temps de Russell est supprimé pour non-respect des limites. Par conséquent, le pilote Williams s'élancera en dernière position sur la grille, derrière Alonso (19e) et Vettel (18e).

Éliminés en Q2 : Ocon, Vettel, Giovinazzi, Alonso, Russell

Q3 - Hamilton réplique, Verstappen a le dernier mot

Pour rappel, la pénalité de Bottas met le pilote Mercedes hors jeu pour la pole position. Au mieux, le Finlandais ne peut atteindre que la sixième position sur la grille de départ. Le Finlandais fait tout son possible pour que cela soit le cas en prenant le meilleur temps provisoire (1'33"475), un dixième devant Hamilton.

Mais au loin, un troupeau de taureaux rouges écrase tout sur son passage : Verstappen abaisse la marque à 1'33"199 et une poignée de seconde plus tard, Pérez signe un 1'33"180. Dans les tribunes, les supporters du Mexicain se font entendre. À trois dixièmes, les pilotes Mercedes voient la pole s'éloigner de plus en plus.

Dans un ultime effort, Hamilton prend le record dans le deuxième secteur et améliore en 1'33"119 ! Au même moment, des gouttes tombent dans la voie des stands... mais elles ne gênent en rien Verstappen. Le Néerlandais entre dans les 92 secondes au tour et sécurise la douzième pole de sa carrière avec un 1'32"910.

La première ligne est donc occupée par les deux rivaux pour le titre, Verstappen devant Hamilton. Pérez recule à la troisième place, devant Bottas qui s'élancera neuvième dimanche après application de sa pénalité.

Grand Prix des États-Unis - Qualifications

Q1

Q2

Q3