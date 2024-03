Quelle équipe F1 a le plus progressé en 2024 ?

Avec un règlement stable, le début de la saison 2024 ressemble beaucoup à la fin de l'année 2023 en termes de hiérarchie. Derrière le souverain Red Bull, Ferrari apparaît comme la deuxième force, en conservant son rythme de qualifications mais en améliorant considérablement ses performances en course pour s'imposer face à ses poursuivants.

Après deux manches sur des circuits très différents, la lutte entre Mercedes et McLaren reste trop serrée pour avoir un avis définitif, les forces et les faiblesses des deux voitures ayant été pleinement mises en évidence en Arabie saoudite.

Enfin, Aston Martin, la révélation de la première moitié de l'année 2023, a continué sa progression, mais pas autant que la concurrence, ce qui l'a fait glisser à la cinquième place, alors qu'un gouffre semble s'être creusé derrière elle.

Les performances en qualifs F1 entre 2023 et 2024

Équipe Bahreïn Arabie saoudite Red Bull -0"6 -0"8 Ferrari -0"85 -0"7 Mercedes -0"8 -0"5 McLaren -1"5 -1"2 Aston Martin -0"8 -0"8 Alpine -0"1 +0"3 Williams -1"2 -1"0 VCARB -1"3 -1"4 Haas -1"0 -0"4 Stake -0"7 -0"3

Par rapport à l'année dernière, Alpine est clairement l'exception, étant la seule équipe à avoir réussi à être moins rapide à Djeddah qu'en 2023 en raison d'un changement de concept tardif qui a entraîné un recul dans la hiérarchie.

De l'autre côté du spectre, McLaren peut rivaliser avec VCARB pour le titre d'équipe ayant le plus progressé au cours des 12 derniers mois.

McLaren est l'une des équipes ayant le plus progressé sur les 12 derniers mois. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Dans le cas de McLaren, une bonne partie des 1,2 à 1,5 seconde a été gagnée en 2023, avec plusieurs améliorations majeures en Autriche et à Singapour qui lui ont permis de terminer l'année en tant que deuxième équipe la plus rapide.

VCARB a également réalisé d'importants progrès en 2023 grâce au développement continu du plancher et à une modification de la suspension qui en a fait l'une des meilleures équipes dans les virages lents.

Mais à en croire les commentaires de Yuki Tsunoda et de Daniel Ricciardo, l'équipe italienne a encore du temps à trouver une fois la voiture chargée en essence, manquant un peu d'adhérence en configuration de course.

Sur le rythme sur un tour, Williams est la troisième équipe ayant gagné le plus de temps, ce qui renforce la conviction que les résultats suivront une fois qu'elle aura réussi à réaliser des week-ends de course plus propres que Bahreïn et Djeddah.

Parmi les quatre dernières équipes de l'année dernière, Stake F1 (anciennement Alfa Romeo) a connu le départ le plus décevant, gagnant un temps au tour correct, mais pas autant que ses rivaux directs, ce qui montre à quel point le jeu de la course au développement en F1 peut être rude.

Ferrari a progressé en course,

mais Mercedes n'a pas résolu ses soucis ?

Ferrari a fait un pas en avant en rythme sur les longs relais. Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

Sur le papier, Red Bull, Ferrari, Mercedes et Aston Martin ont tous amélioré de manière similaire leur rythme sur un tour, mais ce sont les performances en course qui ont souvent été révélatrices.

Ferrari a clairement réussi à éliminer la plupart de ses faiblesses dans le domaine, la SF-24 étant beaucoup plus facile à piloter et plus solide dans diverses conditions, comme en témoignent les podiums incontestés de Carlos Sainz et de Charles Leclerc à Bahreïn et à Djeddah, respectivement.

Mercedes a également produit une voiture plus docile, mais l'asphalte lisse de l'Arabie saoudite a généré des problèmes et des rebonds alarmants dans les virages à haute vitesse, ce qui a compromis la lutte avec la Scuderia, tant en qualifications qu'en course.

La F1, un championnat à deux vitesses

Alpine est clairement hors de portée du top 5. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alpine a souvent végété dans un no man's land en 2023, terminant l'année à la sixième place du classement constructeurs, et le début pour le moins délicat de la saison 2024, dans une hiérarchie par ailleurs stable, a encore creusé le fossé entre les cinq premiers et les cinq derniers.

Cela signifie, comme le dirait quelqu'un de cynique, que celui qui battra Lance Stroll gagnera effectivement un point s'il n'y a pas d'incidents majeurs. Le Canadien a consciencieusement terminé 10e à Bahreïn, mais sa sortie de piste précoce à Djeddah a ouvert la voie à une énorme bataille pour le dernier point, remportée par Nico Hülkenberg grâce à une protection peu orthodoxe de la part de son coéquipier Kevin Magnussen.

Il semble peu probable que cette perspective change de sitôt. Les données sur les longs runs de Bahreïn suggéraient que Haas pouvait donner du fil à retordre à Aston Martin, mais cette dernière a affiché un rythme de course bien plus soutenu à Djeddah, ce qui a tué cette théorie dans l'œuf pour le moment.

En raison des frasques de Magnussen en Arabie saoudite, qui ont même fait brièvement entrer en jeu Esteban Ocon, nous n'avons pas vu suffisamment de preuves du véritable rythme de Williams, VCARB et Stake pour juger si l'une de ces écuries peut ou non combler l'écart cette année sur les circuits qui leur conviennent.

Alors que l'Albert Park de Melbourne constitue un troisième tracé unique qui fournira de nouvelles réponses, de nombreuses équipes se tournent déjà vers la quatrième manche, au Japon, pour se faire une idée plus précise de leur position.

Suzuka est non seulement un circuit d'essai idéal avec ses virages à haute, moyenne et basse vitesse, séparés par une longue ligne droite, mais le Grand Prix du Japon a lieu beaucoup plus tôt que l'année dernière, où il s'était tenu en septembre. Cela signifie que nous aurons une meilleure idée de la façon dont les équipes se sont développées au cours de l'hiver, plutôt que de faire une comparaison avec ce qui s'est passé il y a 12 mois.

"Avec le calendrier de cette année, au bout de quatre courses, nous aurons une bonne idée de la situation", a déclaré Jock Clear, ingénieur vétéran de Ferrari. "Il y a le Japon, qui est un sacré circuit pour mesurer une voiture. Sur ce genre de circuit, vous allez découvrir beaucoup de choses..."