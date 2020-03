"Aucune chance" que Racing Point copie le DAS de Mercedes

À Barcelone, Mercedes a fait sensation avec le nouveau dispositif de sa monoplace : en tirant le volant vers eux, les pilotes peuvent modifier le pincement des roues afin de réduire la traînée en ligne droite. La FIA a décidé d'interdire ce système pour la saison 2021, et il semble que l'idée soit particulièrement difficile à copier en l'état pour les écuries rivales. Pour Racing Point, en tout cas, c'est exclu.

"C'est un projet significatif, au point où j'imagine qu'il faudrait un nouveau châssis par rapport à l'actuel", analyse Andrew Green, directeur technique de l'écurie. "Même si la réglementation ne changeait pas l'an prochain, je ne pense pas que nous introduirions quelque chose de tel cette année. Mais vu que la réglementation change l'an prochain, et que ce type de dispositif semble être interdit par la nouvelle réglementation, aucune chance. C'est l'un de ces petits gains que l'on obtient si on le peut, mais pas si on ne le peut pas."

Selon Green, intégrer le système requerrait initialement un peu de marge par rapport au poids minimum afin de ne pas dépasser ce dernier, pour des gains qui ne seraient pas forcément assurés sur tous les circuits.

"Je pense que nous nous sommes fait une idée de ce que peuvent être les bénéfices", poursuit-il. "Nous n'avons fait aucune simulation pour établir ça. Mais si l'on a le poids disponible pour pouvoir utiliser ce type de système, on en bénéficie. Je pense que l'amplitude du bénéfice dépend de nombreux facteurs – des pneus que l'on utilise à la piste sur laquelle on roule, en passant par le comportement de base de la voiture. Sur certaines pistes, le bénéfice sera très faible, mais sur d'autres, il vaudra peut-être quelques dixièmes. C'est variable."

