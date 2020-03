Grâce à sa personnalité, Ricciardo se voit "rester en F1 plus longtemps"

Âgé de 30 ans, Daniel Ricciardo attaque déjà sa dixième saison dans la catégorie reine du sport automobile – la neuvième complète – et la F1 a bien changé depuis ses débuts chez HRT à l'été 2011 : le championnat est désormais plus ouvert aux fans, ayant notamment décuplé sa présence sur les réseaux sociaux. Le contexte est idéal pour que l'Australien laisse transparaître sa personnalité exubérante, et il en est bien conscient.

"Heureusement, ma personnalité est bien passée dans un sport où, il y a dix ans, cela paraissait très difficile de la laisser briller", commente Ricciardo dans un entretien avec le site officiel de la F1. "J'ai toujours eu le sentiment que la F1 avait un format rigide, tel un business, où l'on débarque au travail, on fait le job et c'est tout."

"Avoir pu apporter du charisme en F1 – même le shoey, à l'époque, je me disais que j'étais idiot de faire ça, mais maintenant, je suis assez fier d'avoir apporté quelque chose de nouveau en F1. Et ce n'était pas forcé, je n'essaie pas de faire le clown de service ; simplement, je m'amuse."

"Je pense que c'est important : même si c'est un job et une carrière, il faut s'amuser, quoi que l'on fasse. La manière dont je parviens à m'amuser au plus haut niveau de ma profession me permettra de rester en F1 plus longtemps, de continuer à prendre du plaisir pendant davantage d'années."

Pour le pilote Renault, être joyeux n'est pas qu'un état d'esprit, c'est même parfois un devoir qu'il s'impose. "Si je remarque que tout le monde est déprimé dans l'équipe, par exemple si nous avons connu un week-end horrible, je ressens effectivement la responsabilité de ne pas être qu'un autre gars qui est déprimé lui aussi. Je ressens un peu la responsabilité d'essayer de remonter le moral à tout le monde."

"En fin de compte, c'est peut-être une mauvaise course, c'est peut-être un mauvais week-end, certes c'est nul, certes il faut trouver le moyen de faire mieux, mais dans une ou deux semaines, nous aurons une nouvelle opportunité d'apprendre de nos erreurs. Nous voyageons dans le monde entier et tournons en rond avec des voitures. Il y a pire."

Ricciardo s'attendait à avoir un titre... ou trois

Auteur de 171 départs en Grand Prix, l'ancien pilote Red Bull compte trois pole positions et sept victoires pour un total de 29 podiums. C'est un palmarès que lui envieraient bon nombre de ses pairs, mais qui le laisse de marbre compte tenu de ce qu'annonçait une campagne 2014 flamboyante, où il avait fini troisième du championnat et dominé son coéquipier Sebastian Vettel, alors quadruple Champion du monde en titre.

Lorsqu'est évoquée son excellente réputation, Ricciardo indique : "[Avoir une telle réputation] était certainement mon objectif, et pour être vraiment sincère avec vous, après mon année en 2014, si j'avais pensé à 2020, je me serais attendu à un titre mondial. Ou trois ! Donc depuis 2014, je ne suis certainement pas surpris [par mon succès], plutôt déçu. Mais par rapport à 2011, me retrouver là et avoir l'impact que j'ai eu en F1, m'être mis dans cette position, j'en suis content et fier. Mais je n'ai pas réussi, et je n'en reste pas là."

Voir aussi :