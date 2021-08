Que Red Bull continue le développement 2021 n'inquiète pas Verstappen

La course au développement est un aspect clé de la compétition en Formule 1, encore plus dans le contexte d'une toute nouvelle réglementation technique en 2022. La plupart des écuries concentrent déjà l'essentiel de leurs ressources sur le modèle de l'an prochain afin d'entamer la nouvelle ère au mieux ; c'est le cas de Mercedes, qui a apporté ses dernières évolutions à la W12 avant la trêve estivale, à Silverstone.

En revanche, chez Red Bull, le développement va se poursuivre lors des semaines à venir, de manière compréhensible puisque l'écurie basée à Milton Keynes est en lutte pour le titre pour la première fois depuis la saison 2013 de Formule 1. Est-ce cependant source d'inquiétude quant aux ressources allouées au projet de l'an prochain ? "À vrai dire, je ne pense pas", répond Max Verstappen pour Motorsport.com dans un événement organisé par Puma. "Nous avons déjà suffisamment de gens qui travaillent aussi sur la voiture de l'an prochain. Donc pour l'instant… Nous pouvons en parler longtemps, mais je ne sais pas à quel point ce sera bon ou mauvais l'an prochain. Personne ne le sait, j'imagine qu'il va juste falloir attendre de voir."

Verstappen va en tout cas s'efforcer de remettre sa saison sur le droit chemin après avoir été victime de deux accrochages au premier tour lors des deux derniers Grands Prix, où il n'a marqué que cinq points quand son rival Lewis Hamilton en a engrangé 45 et s'est emparé de la tête du championnat. Le Néerlandais disposera d'un public acquis à sa cause lors des deux prochaines épreuves, à Spa-Francorchamps et à Zandvoort, mais il n'est pas convaincu que Red Bull aura l'avantage sur la piste belge, même si les évolutions pourraient faire pencher la balance plus nettement en faveur de la RB16B d'ici la fin de la saison.

"À Spa, il y a beaucoup de portions qui se passent à fond désormais, donc ça va être un peu compliqué pour nous, mais jusqu'à présent cette année nous sommes bien plus compétitifs partout. J'espère que ce sera pareil ici", commente Verstappen.

"Je pense que chaque circuit est un peu différent. Nous savions de l'an dernier que nous manquions aussi un peu de puissance et bien sûr d'adhérence globale de la voiture. Je pense que nous avons beaucoup amélioré ces deux domaines. Certaines pistes ont été relativement bonnes pour nous, d'autres ont été relativement bonnes pour eux."

"En fin de compte, vous savez, de notre côté… Nous avons eu beaucoup de bons résultats mais aussi pas mal de malchance, avec bien sûr la course de Bakou, et bien sûr les deux dernières courses où nous avons perdu beaucoup de points. Beaucoup de choses restent en jeu. Je pense que c'est très serré. Certes, les deux dernières courses ont été à l'avantage de Mercedes avec leurs dernières évolutions, mais nous savons aussi avoir encore plusieurs choses à venir. Et j'espère que cela nous donnera un peu plus de temps au tour."

Propos recueillis par Koen Sniekers