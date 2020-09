Renault : Alonso va apporter son aide "sur certains week-ends"

Profitant de la petite pause entre deux Grands Prix, si rare cette année, Renault a accueilli Fernando Alonso à Enstone en début de semaine. Le double Champion du monde a retrouvé une maison qu'il connaît bien, mais cette visite marque le véritable point de départ du travail entre celui qui remplacera Daniel Ricciardo la saison prochaine et l'équipe qui sera rebaptisée Alpine.

Alonso a passé deux journées complètes dans l'usine britannique du Losange, dont une consacrée au simulateur. Il a également moulé son baquet et rencontré les ingénieurs avec lesquels il travaillera désormais. La prise de repères ne s'est pas arrêtée là puisque l'Espagnol a consacré une troisième journée à la visite de l'usine moteur de Renault, à Viry-Châtillon.

"Revenir à Enstone était une excellente expérience", se réjouit Alonso. "Ces journées étaient riches en émotions. Beaucoup de choses ont changé ; le simulateur est nouveau, la soufflerie a été mise à jour, mais certaines choses sont restées les mêmes : les bureaux, la salle de sport que je fréquentais souvent… C’était comme une première journée à l’école, avec beaucoup de choses à apprendre et d’informations à digérer, mais c’était extrêmement productif. J’ai suivi un programme dans le simulateur, je me suis un peu habitué à la voiture, j’ai testé les installations — la dernière fois que j’étais venu, le simulateur n’existait pas encore ! J’ai ensuite moulé mon baquet avant des réunions avec des personnes clés pour comprendre le programme de l’année prochaine. Il s’agissait vraiment de se remettre dans le bain."

"Je crois que l’équipe a tous les atouts en main pour l’avenir. Les dernières courses ont été encourageantes pour tout le monde, y compris moi. Revoir Renault être compétitif est une bonne chose pour le sport et je me suis réjoui de voir ces progrès. Le chemin est encore long et le milieu de tableau est extrêmement serré, mais je pense qu’ils ont fait un travail incroyable en piste. Les deux dernières courses ont été très excitantes à regarder et j’ai hâte de revenir dans le match. Je vais maintenant suivre tout ce que l’équipe attend de moi : des jours de simulateur, apporter mon aide sur certains week-ends et être disponible pour tout ce dont elle a besoin."

Renault a révélé la semaine dernière avoir pris contact avec la FIA en vue d'un test d'Alonso dans le baquet de la R.S.20, à Abu Dhabi en fin de saison. Il ne s'agit pour le moment que d'une possibilité, ces essais étant théoriquement réservés aux pilotes n'ayant pas participé à plus de deux Grands Prix.

"C’était formidable de revoir Fernando en personne dans l’équipe", souligne en attendant Cyril Abiteboul, directeur de Renault F1. "Il est extrêmement motivé à l’idée de reprendre de la meilleure façon possible. Il veut véritablement s’impliquer dans les préparatifs. Ces trois jours à Enstone et à Viry ont permis aux deux parties de renouer des liens et de poser des fondations très tôt. Cela sera essentiel pour démarrer du bon pied la saison 2021, une année clé dans notre progression en tant qu’équipe."