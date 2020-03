Renault explique sa perte de temps après les essais hivernaux 2019

Renault sort d'une saison 2019 en deçà des attentes, aussi bien pour l'écurie que pour son pilote phare, Daniel Ricciardo, qui est arrivé de Red Bull durant l'intersaison 2018-2019, avec la croyance dans une structure à la progression constante depuis 2016. Finalement, des problèmes de performance châssis et des soucis de fiabilité moteur ont grandement nui à l'équipe dans sa lutte pour la quatrième position chez les constructeurs.

Pour autant, les pilotes sont-ils exempts de toute responsabilité ? Nico Hülkenberg a certainement déjà payé le prix d'un manque d'opportunisme et de réalisme face à des occasions importantes d'inscrire de gros points, comme en Allemagne, mais quid de Ricciardo lui-même ? A-t-il été décevant ?

À cette question, posée sur Canal+ à Cyril Abiteboul lors de l'émission "La grille", le directeur général de Renault F1 a répondu : "C’est difficile de mettre ça sur Daniel, parce que c’est sur la voiture que ça se joue. Il aurait pu nous dire que la voiture manque de grip, manque de grip, manque de grip... Mais je ne suis pas certain qu’[au département aérodynamique] ça les aurait fait fonctionner mieux, parce qu’il y a quand même un engagement très, très fort à faire progresser la voiture."

Pour le Français, le fait de ne pas avoir voulu chercher les limites de la R.S.19 a en revanche participé à un manque de réactivité en début d'exercice : "On a probablement perdu un petit peu de temps sur les essais hivernaux la saison dernière parce que je pense que Daniel ne cherchait pas trop à pousser, à voir les limites. On les a explorées à Melbourne pour la première fois, mais c’est trop tard. C’est bien de tous masquer la réalité, mais en masquant la réalité on se la masque pour nous-mêmes et donc on s’empêche de réagir plus rapidement."

Enfin, pour Abiteboul, Ricciardo a parfois fait preuve d'une certaine impatience dans les luttes en piste, même s'il reconnaît que, globalement, l'Australien a été au rendez-vous : "Après, il y a eu quelques fois en course où il a eu plus d’impatience à dépasser. On peut penser à Bakou [accrochage avec Daniil Kvyat], à São Paulo [accrochage avec Kevin Magnussen]. Je pense qu’en attendant deux ou trois virages de plus, il aurait pu passer plus tard et plus facilement, et pas se pénaliser lui-même et donc l’équipe."

"Mais en dehors de ça, c’est quand même un pilote exceptionnel. Plusieurs fois, il nous a surpris au cours de la saison. Quand il y avait de bonnes choses à faire, à Monza [quatrième à l'arrivée], à Montréal [sixième], il les a faites, il les a sorties quand ça comptait et ça aussi, ça compte beaucoup."

Voir aussi :