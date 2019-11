Ricciardo félicite Red Bull pour ses performances

Les gains de Honda sur l'unité de puissance ont été clairs à Interlagos, samedi, le rythme de Red Bull ne se trouvant ce week-end pas uniquement dans les courbes, mais également en ligne droite. La décision de Daniel Ricciardo de quitter Red Bull en fin d'année dernière n'a eu de cesse de pousser le paddock à se demander si l'Australien nourrissait des regrets sportifs. Mais le pilote Renault continue à se dire à l'aise avec la situation et globalement heureux de voir son ancienne équipe réaliser de solides performances.

"Oui, j'ai été impressionné par cela", répond-il avec franchise, lorsqu'il lui est demandé par Motorsport.com s'il est surpris par les performances de Red Bull à Interlagos. "J'ai vu le tour le Max et c'est clairement un bon tour. J'ai été avec Max pendant trois ans et je sais qu'il est capable de mettre une voiture en pole. Mais je pense qu'avoir ce rythme était impressionnant : je veux dire par là que c'est un circuit aussi bien d'appui que de puissance. Ils ont donc certainement trouvé quelque chose. Félicitations à eux !"

"Sur le moment, des gens se disent sans doute : 'Ah, il doit probablement être amer que Red Bull ait signé la pole', mais je pense que c'est super. Je souhaite voir plus d'équipes se battre pour cela. Sur les quelques dernières courses, ça a été Mercedes ou Ferrari en pole, donc c'est bien d'avoir Red Bull. Maintenant, bien entendu, notre boulot consiste à monter jusque là-haut mais je suis content que ce soit désormais une bataille à trois."

L'altitude comme paramètre favorable ?

Ricciardo pense néanmoins que la forme de Red Bull est en partie liée à l'altitude du tracé d'Interlagos, où Mercedes, par exemple, semble un peu plus souffrir que d'habitude, et l'équipe autrichienne, au contraire, sortir des performances relativement plus élevées par rapport à la concurrence.

"Il y a une tendance avec la Red Bull. Avec leur package aéro, ils semblent être meilleurs sur ces endroits où l'altitude est élevée", estime l'Australien. "Regardez au Mexique : ces dernières années, ils ont toujours été forts là-bas aussi. Et en Autriche, tout comme ici. Il est donc certain que le Honda a fait des progrès, mais il semble que l'auto fonctionne mieux. Peut-être aussi que les autres en perdent plus et que Red Bull parvient à conserver plus d'appui. Je vais passer un coup de fil à Adrian [Newey] ce soir !"