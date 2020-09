Ricciardo raconte son tête-à-queue "à la Vettel"

Qualifié cinquième, Daniel Ricciardo nourrissait de grandes ambitions pour la course de Silverstone au volant d'une Renault dont il estimait qu'elle avait le rythme pour se battre pour les places d'honneur. Cependant, la décision de passer les pneus mediums lors du second relais de course lui a fait perdre du rythme et l'a fait chuter dans la hiérarchie.

L'Australien était déjà hors des points quand, alors qu'il figurait dans un groupe de voitures, il est parti en tête-à-queue à Village lorsque Carlos Sainz lui a fait l'extérieur. Il a finalement fini l'épreuve à une lointaine 14e position, loin des objectifs initiaux.

S'exprimant après la course, Ricciardo a comparé son incident à ceux déjà vus chez Sebastian Vettel ces dernières années, à savoir la perte de contrôle immédiate au moment de la remise des gaz dans une confrontation directe. "En fait, j'ai parlé à Seb dans le carré des médias, et j'ai la sensation que c'est, malheureusement pour lui ces dernières années, un genre de tête-à-queue à la Vettel ["Seb spin" en anglais, ndlr]."

"Quand vous êtes la voiture à l'intérieur, dès que vous appuyez sur l'accélérateur, vous la perdez. Il l'a fait avec moi à Austin en 2017 je crois, ou 2018, et c'est quelque chose que je n'avais pas encore connu. Je voyais Carlos, et on essaie évidemment de le serrer un petit peu mais de ne pas avoir de contact, et puis dès que j'ai ouvert le volant et pris l'accélérateur, je suis parti en tête-à-queue."

"Je pense que lorsque vous êtes si près d'une autre voiture dans cette position, vous perdez une partie de l'appui qui vient normalement de ce côté, qui fait, je suppose, que la voiture reste plus basse, donc j'ai eu une perte d'appui très rapide et cela peut vous surprendre."

"Cela remue le couteau dans la plaie. Je pense qu'à ce moment de la course, nous étions déjà en retrait. Je ne veux pas dire que c'était fini, mais avec ça, je voulais juste me replier un peu et baisser la tête. Ce n'était pas un après-midi amusant, finalement."

"Deux semaines vraiment solides"

La semaine passée, Ricciardo égalait pourtant sur la même piste son meilleur résultat pour Renault avec la quatrième position du GP de Grande-Bretagne. L'Australien veut tout de même retirer le positif de ces deux semaines à Silverstone.

"J'essaie de prendre ces deux semaines comme des semaines vraiment positives. C'est difficile maintenant car la course est encore très fraîche, et nous avions évidemment de bons espoirs pour cet après-midi. Il faut que nous encaissions ce coup-là, mais je pense que nous avons eu deux semaines vraiment solides."

"Aujourd'hui, je ne veux pas tout mettre sur les pneus, mais je pense que nous avons vraiment eu du mal avec ça. Je pense que nous avons souffert vendredi, nous étions la seule équipe à rouler en dur et cela semble nous avoir fait un peu mal aujourd'hui. Il y a quelques points que nous pouvons améliorer, mais dans l'ensemble, je suis convaincu que la voiture est bonne. Mais c'est tellement serré. Une mauvaise course peut nous priver de points, et une bonne course peut nous placer dans le top 5."