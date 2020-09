Préoccupée, la FIA enquête sur la roue détachée de Giovinazzi

L'accident survenu entre Antonio Giovinazzi et George Russell pendant le Grand Prix de Belgique est d'ores et déjà étudié de près par la FIA. En perdant le contrôle de son Alfa Romeo à la sortie des Fagnes – à la suite d'une erreur de pilotage qu'il a reconnue – le pilote italien a perdu une roue en heurtant les barrières de protection. C'est cette roue que Russell n'a pu éviter et, même si elle n'a pas touché le Halo de la Williams, le Britannique a fait remarquer à quel point cette protection du cockpit introduite en 2018 était importante pour ce genre de cas de figure.

Du côté de la FIA, les préoccupations s'orientent vers la roue qui s'est détachée de la monoplace de Giovinazzi. Depuis 1999, des câbles permettent de retenir les roues sur les F1 et ce système de sécurité a été renforcé en 2004. Ainsi, il est devenu particulièrement rare de voir une roue baladeuse suite à un crash, néanmoins l'incident de Spa-Francorchamps a prouvé que ce n'était pas devenu impossible.

"C'est une préoccupation", reconnaît Michael Masi, directeur de course de la F1. "Je ne suis pas certain à 100% de la raison pour laquelle elle s'est détachée. Mais dès que la voiture est revenue, nos équipes techniques ont lancé leur enquête en prenant un certain nombre de photos, et nous avons aussi toutes les images disponibles. Le département technique de la FIA et le département sécurité vont enquêter afin de trouver pourquoi."

"Je pense qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions. Dans un accident comme celui-ci, il faut analyser toutes les données et laisser les personnes compétentes étudier ça de près, dans la globalité, afin de comprendre ce qui s'est passé. À partir de là, si jamais des améliorations sont nécessaires, on peut ensuite prendre une décision éclairée plutôt qu'impulsive."

George Russell n'a pas caché avoir eu très peur lorsqu'il a vu la roue de Giovinazzi se diriger vers lui. Le pilote Williams espère que cet accident à l'issue heureuse permettra de tirer des leçons importantes pour continuer d'améliorer la sécurité.

"J'ai vu Antonio heurter le mur", raconte-t-il. "J'avais une seconde pour décider d'aller à gauche ou à droite, et je l'ai vu sortir du mur et rester légèrement à droite, donc je me suis engagé à gauche. Je crois qu'il a soudainement été renvoyé par une de ses roues arrière et que celle-ci s'est détachée pour aller heurter ma voiture. Pendant une fraction de seconde, c'était effrayant de voir ce pneu énorme voler sur le circuit, sans savoir ce qu'il allait faire, alors je suis soulagé d'avoir le Halo."

"Je trouve ça surprenant que ça ne se produise pas plus souvent. Compte tenu de la force avec laquelle on heurte les barrières, il faut quelque chose d'incroyable pour réussir à retenir [les roues]. C'est naturellement là-dessus qu'il faut travailler, car j'ai eu la malchance d'être heurté sur ma voiture aujourd'hui, mais ça aurait pu toucher un commissaire ou quelqu'un dans le public. C'est ça qui est important. D'année en année, la F1 progresse énormément au niveau de la sécurité, et on apprend de chaque accident. C'est évidemment quelque chose qui doit être amélioré."