Russell : Les courses sprint devraient être 50% plus longues

Charger le lecteur audio

La première course sprint de la saison 2022 de Formule 1 s'est tenue le week-end dernier à Imola, dans le cadre du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Comme l'an passé, il y aura au total trois épreuves de ce type sur l'ensemble de la saison, et le sprint consistant en une course de 100 km dont la grille est décidée par une séance de qualifications organisée le vendredi soir. Le top 8 est récompensé par des points et l'ordre d'arrivée donne l'ordre de la grille de la course de 305 km le dimanche.

Depuis qu'elles sont discutées et encore plus depuis leur introduction, les courses sprint divisent les pilotes, les observateurs et les fans. Si beaucoup voient l'intérêt global d'avoir deux courses dans un même week-end et trois journées qui se concluent par une séance à enjeu, la réalité du spectacle apporté par ce format est moins tangible. À Imola, alors que la grille établie le vendredi soir dans des conditions humides était plutôt inattendue, le sprint a eu tendance à normaliser la hiérarchie tout n'offrant pas beaucoup d'action sur un tracé où les dépassements sont intrinsèquement difficiles.

George Russell s'était déjà fendu de commentaires plutôt négatifs au sortir de cette course, la qualifiant de "procession" alors qu'il avait lutté hors du top 10 dans un train DRS. Des mots qui avaient d'ailleurs été contrés de manière forte par Ross Brawn, le manager sportif de la Formule 1.

Toutefois, le pilote Britannique, quatrième du Grand Prix dimanche, n'a pas désarmé. Pour lui, il faut changer quelque chose, et notamment en termes de longueur. "En toute honnêteté, je ne suis pas un immense fan [de la course sprint]. Il faudrait probablement qu'elle soit 50% plus longue, ou juste assez longue pour voir de la dégradation pneumatique."

"Les pilotes devraient peut-être gérer un peu plus les pneus, et alors on pourrait voir un peu plus de différence entre les voitures. Pour l'instant, tout le monde va à fond, et il n'y a pas un écart de temps au tour suffisant pour qu'il y ait des dépassements, sauf si vous vous qualifiez loin de votre position [normale] comme on l'a vu avec certaines voitures."

Charles Leclerc en tête au départ de la course sprint à Imola

Les pilotes disposent d'une liberté de choix quant à leur gomme de départ en course sprint, la plupart ayant choisi à Imola de s'élancer avec les pneus tendres. Toutefois, certains ont fait le choix des mediums en espérant que les gommes les plus tendres souffrent d'usure au fil des 21 tours, ce qui n'a pas été le cas.

Kevin Magnussen faisait partie de ces pilotes, et le Danois a glissé de la quatrième à la huitième position lors du sprint. Selon lui, un axe de réflexion sur le sujet pourrait être la question du Parc Fermé et des réglages quasiment gelés dès les qualifications du vendredi : "Il pourrait y avoir quelques modifications, et je ne sais pas si je suis d'accord avec le Parc Fermé entre les EL1 et les qualifications. Vous ne pouvez plus travailler sur la voiture, et c'est un peu plus difficile pour les plus petites écuries."

L'autre idée évoquée sera de faire des sprint des courses à part entière, qui ne serviraient pas à établir la grille du dimanche, ce qui selon Magnussen amènerait les pilotes à "se battre plus âprement et à prendre plus de risques" lors de l'épreuve courte du samedi. Cela fait justement partie des discussions pour le futur de ce format, tout comme le passage à six Grands Prix "sprint" en 2023. Ce projet s'est heurté à des réticences, principalement financières, de la FIA en Commission F1 ce mardi.

Lire aussi : Crispation autour des sprints pour 2023, des F1 affinées en 2026