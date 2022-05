Sainz privé de pole position par le drapeau rouge

Charger le lecteur audio

En raison de la proximité des rails, le circuit de Monaco ne tolère aucune erreur. Sergio Pérez a eu droit à un douloureux rappel en fin de Q3, en terminant son tête-à-queue dans le mur à la sortie du second Portier. La direction de course a alors présenté le drapeau rouge, figeant le classement et scellant la pole position de Charles Leclerc, qui était à ce moment-là l'homme le plus rapide en piste.

Son coéquipier, Carlos Sainz, avait quant à lui une impression de déjà vu : l'an passé, un drapeau rouge en fin de Q3 avait assuré la pole à Leclerc alors qu'il était dans le match pour le meilleur temps. Frustré par cette nouvelle fin de séance prématurée, le pilote espagnol a estimé qu'il avait de grandes chances de déloger Leclerc au sommet de la feuille des temps, même si le Monégasque comptait quatre dixièmes d'avance sur sa meilleure marque avant d'être stoppé par le drapeau rouge.

"C'est dommage qu'encore une fois, ce drapeau rouge nous coûte la fin de séance et nous n'ayons pas pu aller chercher la pole position, mais c'est typique de Monaco", a déploré Sainz. "Nous avons eu un très bon rythme lors de chaque journée [de roulage]. J'essayais d'y aller crescendo pour les qualifications [donc] on ne saura jamais. Je me sentais bien avec la voiture aujourd'hui."

En outre, Sainz a été impliqué dans l'accident de Pérez sans le vouloir, la faute à des drapeaux jaunes présentés tardivement. Encore pied au plancher à la sortie du Portier, le pilote Ferrari a vu la Red Bull de son adversaire à l'arrêt et a dû freiner en urgence, ce qui l'a également envoyé en tête-à-queue. "J'ai essayé de l'éviter du mieux que j'ai pu", a indiqué Sainz, qui a abîmé sa suspension arrière en percutant Pérez.

Peu intéressé par les prévisions météorologiques pour la course, qui annoncent un risque de pluie pour le départ, Sainz est désormais concentré sur la course et l'opportunité de doublé de la Scuderia, qui a verrouillé la première ligne : "Essayons de finir le travail demain. Je pense que nous sommes dans une excellente position pour offrir à l'équipe un super résultat. La voiture a été incroyable tout le week-end. Donc on va foncer."