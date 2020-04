Quand Schumacher dépassait Senna et tenait Alonso en respect

La veille, en signant le meilleur temps des qualifications, Michael Schumacher (Ferrari), qui avait égalé les 65 poles d'Ayrton Senna lors de la manche d'ouverture à Bahreïn, s'assurait la 66e pole position de sa carrière à Imola, dépassant ainsi le Brésilien dans ce domaine et lui prenant un record qui tenait depuis le funeste Grand Prix de Saint-Marin 1994. L'Allemand en fit bon usage en conservant les commandes à l'envol, lors d'un départ marqué par les tonneaux de Christijan Albers (Spyker), touché par Yuji Ide (Super Aguri), dans le virage Villeneuve.

Mais peut-être plus que le fait de s'être emparé du record de poles, qu'il portera finalement à 68 avant sa première retraite, c'est la revanche prise sur Fernando Alonso (Renault) qui restera dans les mémoires. Un an auparavant, quasiment jour pour jour, sur le même circuit, l'Espagnol offrait une résistance de tous les diables à un Allemand sur ses talons lors d'une fin de course haletante. Le scénario de l'édition 2006 est quasiment le même mais en inversant les protagonistes : comme le pilote Renault en 2005, le Baron Rouge ne laissera aucune porte ouverte à son rival et finira par s'imposer pour deux secondes, Alonso renonçant après s'être fait une frayeur à quelques encablures de l'arrivée.

Ce premier succès de la saison lancera réellement la campagne de Schumacher et de Ferrari qui lutteront jusqu'au bout face à Alonso et Renault. À la veille du GP du Japon, avant-dernière épreuve de l'année, les deux hommes se retrouveront à égalité parfaite et Schumacher en passe de prendre les commandes de ce qui avait été annoncé comme sa toute dernière saison, avant qu'un problème moteur n'offre le succès à Alonso, qui conclura la saison sur son second titre mondial au Brésil.

Diapo Liste Départ du tour de formation 1 / 20 Photo de: Ferrari Media Center La grille attend le départ 2 / 20 Photo de: Ferrari Media Center Départ: Michael Schumacher prend la tête 3 / 20 Photo de: Ferrari Media Center Michael Schumacher 4 / 20 Photo de: Ferrari Media Center Nico Rosberg 5 / 20 Photo de: Williams F1 Nick Heidfeld 6 / 20 Photo de: BMW AG Vitantonio Liuzzi, Christian Klien et Scott Speed 7 / 20 Photo de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH Michael Schumacher, Ferrari, Fernando Alonso, Renault 8 / 20 Photo de: Michael Cooper / Motorsport Images Kimi Räikkönen 9 / 20 Photo de: McLaren Tiago Monteiro 10 / 20 Photo de: Midland F1 Racing Michael Schumacher 11 / 20 Photo de: Ferrari Media Center Michael Schumacher et Fernando Alonso en lutte 12 / 20 Photo de: LAT Images Le vainqueur Michael Schumacher avec Fernando Alonso 13 / 20 Photo de: Ferrari Media Center Podium: race winner Michael Schumacher with Fernando Alonso and Juan Pablo Montoya 14 / 20 Photo de: Ferrari Media Center Podium : Fernando Alonso sabre le champagne 15 / 20 Photo de: LAT Images Podium: le vainqueur de la course Michael Schumacher avec Fernando Alonso, Jean Todt et Juan Pablo Montoya 16 / 20 Photo de: LAT Images Podium: le vainqueur de la course Michael Schumacher avec Fernando Alonso, Jean Todt et Juan Pablo Montoya 17 / 20 Photo de: Ferrari Media Center Podium: le vainqueur de course Michael Schumacher avec Jean Todt 18 / 20 Photo de: Ferrari Media Center Le vainqueur de la course Michael Schumacher avec Luca di Montezemelo et Jean Todt 19 / 20 Photo de: Ferrari Media Center Le vainqueur de la course Michael Schumacher avec son équipe 20 / 20 Photo de: Ferrari Media Center

