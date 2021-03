Vettel : "On m'oubliera très vite, et je trouve ça sain"

Quatre titres mondiaux, 57 pole positions, 53 victoires en Grand Prix… Rares sont les pilotes de Formule 1 qui peuvent se targuer d'un palmarès aussi impressionnant que celui de Sebastian Vettel. Et pourtant, le nouveau pilote Aston Martin reste sur une saison 2020 particulièrement difficile chez Ferrari où, ayant déjà connaissance de son départ prochain, il n'a marqué que 33 points face aux 98 unités engrangées par son jeune coéquipier Charles Leclerc.

Il n'en fallait pas davantage pour que son talent soit remis en question par certains, dans un sport où les performances récentes influencent énormément la réputation des pilotes, mais Vettel n'en a cure, préférant se concentrer sur la saison à venir avec sa nouvelle écurie.

"En toute honnêteté, l'année entière a été difficile", reconnaît l'Allemand. "J'y ai beaucoup pensé alors. Je ne suis évidemment pas content de la façon dont la saison dernière s'est passée en matière de performance – uniquement mon niveau de performance – mais je pense l'avoir accepté et je n'ai aucun regret. Je sais que ce n'était pas au niveau de mes exigences. Ce que disent ou – désolé ! [il s'adresse aux journalistes, ndlr] – écrivent les gens ne m'a jamais vraiment importé. C'est pourquoi je trouve important d'être en paix avec moi-même. Je suis très enthousiaste pour cette année, et j'ai moi-même des attentes très, très élevées, bien sûr."

Surtout, à plus long terme, Vettel s'attend à tomber dans l'oubli une fois qu'il aura quitté la Formule 1. Et s'écarter du feu des projecteurs lui sied à merveille, lui qui est le seul pilote de F1 à demeurer absent des réseaux sociaux.

"Ce que pensent les gens ne m'intéresse pas. Il s'agit davantage de faire mes preuves envers l'équipe, envers moi-même, plutôt qu'envers les autres. Notre monde évolue très vite, et c'est nécessaire, c'est sain et c'est bien. Sinon, on reste toujours coincé dans le passé et on continue de dire que Juan Manuel Fangio est le messie des pilotes automobiles. Aucun doute, il était exceptionnel. Mais si vous demandez aujourd'hui à un ado de 15 ans qui est Juan Manuel Fangio, je ne pense pas qu'il ou elle le sache. C'est bien. Le temps passe", estime Vettel, qui est passionné par l'Histoire de la Formule 1. Il est vrai, à l'échelle francophone, que l'expression "se prendre pour Fangio", jadis populaire, n'est plus très utilisée de nos jours.

"Actuellement, Fangio a probablement été célèbre plus longtemps que n'importe lequel d'entre nous ne le sera, quel que soit le nombre de victoires. Et c'est bien. Mais c'est bien d'avancer et de passer à autre chose. Je suis donc certain que quand je dirai au revoir à la Formule 1, on m'oubliera très vite, et ce n'est pas grave. Je trouve ça sain. C'est pourquoi donner tort aux gens n'est pas si important pour moi : je me concentre vraiment sur moi-même et sur ce que j'ai à faire."

Mais s'il évoque la fin de sa carrière, Vettel est loin de l'envisager pour l'heure. Aston Martin vise le sacre d'ici trois à cinq ans, et le quadruple Champion du monde a bien l'intention d'en être. Lorsqu'il lui est demandé s'il est capable de remporter un nouveau titre, le vétéran de 33 ans assure : "Je pense qu'oui, je ne suis clairement pas trop vieux. Il y a des pilotes moins jeunes qui rejoignent la grille maintenant. Je ne pense pas que ce soit une question d'âge, plutôt d'avoir la bonne voiture et la bonne écurie autour de soi."

"Je pense avoir ça en moi. Je l'ai toujours eu, et remporter le titre mondial était probablement un grand soulagement, de savoir que j'en étais capable. Depuis lors, je ne vois pas vraiment pourquoi je n'en serais plus capable. Niveau âge, je pense avoir encore beaucoup de temps devant moi, mais en toute honnêteté, cela dépend un peu des circonstances, de comment vont se passer les choses dans un avenir proche."

Propos recueillis par Luke Smith



