Sept arrestations après l'invasion de la piste à Silverstone

Charger le lecteur audio

Fondé en février dernier, le jeune groupe militant Just Stop Oil a frappé fort au Grand Prix de Grande-Bretagne. Comme c'était pressenti avant la course, plusieurs activistes combattant l'utilisation de combustibles fossiles par le Royaume-Uni se sont introduits sur la piste à ce qui peut être considéré comme le pire moment possible : au premier tour de l'épreuve, qui a toutefois été interrompue au drapeau rouge à cause d'un carambolage au départ, avant qu'ils ne puissent provoquer un incident grave. Ils ont ensuite été évacués par les commissaires.

Cette manifestation a eu lieu alors que la police du Northamptonshire, ayant reçu des "renseignements crédibles" annonçant cette intervention et reconnaissant que manifester est un "droit humain", avait exhorté les personnes en question à ne pas "mettre des vies en péril".

"Je suis vraiment déçu que ce groupe ait ignoré nos avertissements avant la course et pris la décision incroyablement dangereuse d'entrer en piste", a déploré Tom Thompson, qui menait les forces de police à l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne. "Nous avons proposé d'organiser un événement pacifique au circuit, mais ils ont au contraire choisi de mettre en danger la vie des pilotes, des commissaires et des bénévoles. Il est incroyablement décevant que quiconque puisse prendre la décision de faire ça."

"Heureusement, nous avions prévu comment gérer une telle éventualité, et ce groupe a été promptement évacué et arrêté par nos policiers. Tous les sept sont actuellement en garde à vue, où leur identité est en train d'être vérifiée. Enfin, je souhaite remercier tous les policiers et le personnel, ainsi que nos partenaires, qui ont travaillé sans relâche sur cette opération. De manière générale, notre taux de criminalité est très faible depuis quelque temps, l'incident d'aujourd'hui a été géré efficacement, c'était rondement mené, et je n'aurais pu demander davantage."

Du côté de la Formule 1, le PDG Stefano Domenicali n'a pas mâché ses mots non plus, qualifiant sur Sky Sports F1 cette manifestation de "ridicule à voir, c'est le moins que je puisse dire". Il a ensuite déclaré à froid : "Tout le monde a le droit de s'exprimer sur différentes questions, mais personne n'a le droit de mettre des vies en danger. Les agissements d'un petit groupe de personnes aujourd'hui étaient complètement irresponsables et dangereux. Nous remercions la police de son grand travail et ne devrions pas être complaisants vis-à-vis du risque que cela représentait pour la sécurité des pilotes, des commissaires, des fans et des individus eux-mêmes."

Les pilotes désapprouvent, Hamilton et Vettel nuancent

Sebastian Vettel a averti face à la montée des eaux au Grand Prix de Miami

Du côté des pilotes, le consensus est que la méthode adoptée par les activistes pour faire entendre leur voix est bien trop dangereuse. "Il faut vraiment atteindre un certain niveau de stupidité pour aller sur une piste avec des Formule 1… c'est quelque chose d'effrayant", estime Lando Norris. "En même temps, on nous fait courir le risque d'être impliqué alors que nous ne voudrions absolument jamais être impliqués là-dedans. Je suis sûr que le circuit a fait son maximum pour empêcher ça."

Cependant, les deux pilotes connus pour leur propre activisme notamment dans la défense de l'environnement ont adopté un point de vue plus mesuré. "J'adore que les gens se battent pour la planète, il nous faut plus de gens comme eux", a affirmé Lewis Hamilton lors de la conférence de presse d'après-course, avant de nuancer ses propos sur Instagram : "Comme on l'a vu aujourd'hui [avec l'accident de Zhou Guanyu], ce sport est très dangereux. Je n'étais pas conscient de la manifestation d'aujourd'hui, et si je soutiendrai toujours ceux qui défendent leurs idées, cela doit être fait en sécurité. S'il vous plaît, n'entrez pas sur nos pistes pour manifester, nous ne voulons pas vous mettre en danger."

Sebastian Vettel, qui arbore cette année de nombreux messages mettant en lumière des problèmes environnementaux, a pour sa part tenu à exprimer sa compassion avec les activistes : "Je pense que ces gens n'agissent pas par frustration mais sont désespérés, et je compatis vraiment avec leurs peurs et leurs angoisses, que peuvent comprendre tous ceux qui comprennent l'envergure du problème qui se dirige vers nous."

"En même temps, je vois l'autre point de vue. Il y a des commissaires qui essaient d'empêcher les gens de faire ce genre de choses, on met en danger des gens qui sont impliqués dans le week-end de course – les pilotes, les commissaires. Alors il y a deux points de vue. Je pense que le message était très clair et, comme je l'ai dit, je compatis parfaitement avec leurs peurs et angoisses."

Quant à ceux qui ont perpétré cette invasion de la piste, un porte-parole du mouvement Just Stop Oil a déclaré dans l'émission Good Morning Britain ce matin, lorsqu'il lui a été demandé ce qu'ils essayaient d'accomplir et s'ils l'avaient accompli : "Je suis dans votre émission en train de parler du problème le plus critique auquel l'humanité soit confrontée, alors j'appellerais ça une réussite."

Avec Matt Kew