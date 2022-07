Un seul pilote Haas disposera d'évolutions en Hongrie

Charger le lecteur audio

Comme d'autres écuries avant elle cette saison, Haas n'aura pas assez de pièces de rechange pour les évolutions qu'elle compte lancer au Hungaroring ce week-end à l'occasion du Grand Prix de Hongrie. En conséquence, il lui faut choisir un pilote qui en disposera et il s'agira de Kevin Magnussen, puisqu'il est mieux placé que Mick Schumacher au championnat.

Ce package est d'autant plus important pour la structure américaine qu'elle n'a quasiment rien changé à sa VF-22 depuis le début de la campagne, ce qui ne l'a pas empêchée d'afficher un niveau de performance relativement bon en milieu de peloton même si relativement inconstant.

"Il n'y a qu'une seule voiture qui bénéficiera de cette amélioration", a déclaré Günther Steiner lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur le sujet. "Et puis les pièces de rechange seront très réduites même pour cette voiture. Vous savez, tout est arrivé tard, nous avons eu beaucoup d'accidents cette année. Tous les matériaux ont donc été utilisés pour la produire, et puis nous avons aussi commencé tard. Nous l'avons reportée de la France à [la Hongrie]."

"Au début, ils disaient que nous n'allions pas pouvoir produire [ce package] avant Spa, et tout le monde a vraiment insisté pour avoir au moins un kit pour Budapest afin d'obtenir des données et de pouvoir les analyser pour la reprise après la trêve. Et puis, si ça ne marche pas, nous pourrons toujours revenir à ce que nous avions avant ; nous avons un bon plan en place, bien organisé. La seule chose est que nous sommes assez pauvres en pièces de rechange, même pour une seule voiture, donc si quelque chose arrive vendredi..."

Mick Schumacher, Haas VF-22

Quoi qu'il en soit, Steiner espère des progrès substantiels sur la piste magyare, où l'appui est un paramètre essentiel : "Je ne veux pas donner de chiffres, parce qu'ensuite on est déçu... et [de toute façon] avec quoi les comparer ?", a-t-il déclaré. "Parce qu'on n'a pas la même voiture pour faire une comparaison directe."

"Nous savons donc combien d'appui supplémentaire [le package] produit, il y a un calcul de ce que cela devrait apporter, et ensuite nous verrons ce que cela procurera [vraiment]. Mais je ne vais pas dire aujourd'hui ce qu'il devrait offrir. Nous allons le découvrir et ensuite nous verrons s'il fonctionne, mais nous n'aurons pas de comparaison directe avec la même voiture."

En effet, même si Schumacher disposera d'une voiture permettant d'offrir une référence "de base", l'étalonnage ne sera pas aussi efficace que si le même pilote faisait ce travail au volant d'une même voiture simplement modifiée entre deux séances.

"C'est difficile avec deux voitures. Je veux dire, entre deux voitures, vous pouvez parfaitement voir les données de l'appui aérodynamique et c'est une bonne chose d'avoir deux spécifications différentes sur le même circuit. Au moins, vous pouvez comparer les données d'appui et partir de cela, et ensuite voir [...] s'il y a un delta, [si cela] vous donne l'avantage de temps que vous avez calculé, ou que vous attendez selon le simulateur."

Alors que Kevin Magnussen a été renvoyé en fond de grille par des changements d'éléments moteur hors quota du côté du Castellet, le même sort attend Schumacher prochainement. Mais Steiner espère éviter que cela se produise en Hongrie, où les dépassements sont notoirement difficiles. "Il doit aussi changer de moteur. Et je ne sais pas exactement quand nous allons le faire. Nous devons vérifier certaines choses, mais j'espère que nous pourrons éviter de le faire à Budapest. Si nous ne sommes pas obligés de le faire, nous ne le ferons pas [là-bas]."

"Je ne peux pas le dire à 100%, parce qu'ils ont besoin de vérifier ce moteur, comment il fonctionne. [...] Le plan pour le moment est de le faire à Spa. Mais il n'y a pas des centaines de moteurs dans le coin, donc je ne veux pas les mettre sous pression. Cependant c'est le travail de Ferrari. Et je pense qu'ils essaient de faire au mieux pour que nous ne soyons pas arrêtés sur la piste avec un moteur cassé."

