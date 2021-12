La refonte de Spa se dévoile en images

Dans le cadre de travaux menés pour améliorer la sécurité du circuit de Spa, mais aussi pour obtenir l'homologation de la part des instances en vue de courses à moto, le tracé subit des changements assez importants. Le plan, qui doit au total coûter 80 millions d'euros, a commencé le 15 novembre dernier et doit assurer l'avenir à long terme de la piste qui accueille notamment le Grand Prix de Belgique de F1.

À partir de 2022, le tracé ardennais veut organiser une course de 24 heures à moto, en plus de la F1, des 24 Heures de Spa et du WEC, et doit pour cela obtenir une licence de la part de la FIM, avec comme prérequis un certain nombre de modifications des zones de dégagement. Certaines zones en asphalte vont être agrandies alors que d'autres seront remplacées par des bacs à gravier.

Ces aménagements ne concernent pas seulement la sécurité en piste puisque de nouvelles tribunes vont être construites, alors que le fameux chalet qui surplombait le Raidillon de l'Eau Rouge a été détruit.

Voici les images de ces travaux :

La Source

La section entre La Source et l'Eau Rouge est à peine reconnaissable pour le moment. À l'extérieur de l'épingle, une partie de la zone de dégagement en asphalte a été remplacée par un bac à gravier.

En face des anciens stands, la tribune "24 Heures" et les sièges extérieurs ont été démolis, ce qui changera l'aspect de la descente vers l'Eau Rouge.

De nouvelles tribunes ainsi que des espaces VIP seront construits à cet endroit.

Bruxelles

L'extérieur de Bruxelles est également retravaillé. Ici, tout comme à La Source, une partie de la zone de dégagement en asphalte fera place à un bac à gravier.

Blanchimont

À l'extérieur du très rapide virage à gauche, les barrières de sécurité sont reculées afin d'agrandir la zone de sortie de piste.

Ici aussi, la bande d'asphalte sera largement remplacée par du gravier, tandis qu'une route de service sera construite derrière le mur de pneus.

D'autres photos :

