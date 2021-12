Sainz juge "bizarre" la décision de Masi au GP d'Abu Dhabi

Au terme d'une saison très disputée, le Grand Prix d'Abu Dhabi a vu le sacre de Max Verstappen face à Lewis Hamilton, dans une fin de course marquée par la controverse concernant les choix de la direction de course, mais sans accrochage entre les deux hommes. Pour Carlos Sainz, qui a terminé sur un podium dont "personne ne se souviendra" selon ses propres mots, cette issue est une bonne chose car les craintes étaient grandes au vu des épreuves précédentes de voir le combat se solder par un accrochage.

"Je pense réellement que le championnat a connu une bonne issue au vu de toutes les possibilités qu'il y avait avant cette course", a déclaré Sainz. "Je crois, à titre personnel, que c'était une superbe bataille à l'avant et ils ont réussi à faire en sorte que ça reste propre, pas d'accident, pas de contact."

"La première chose que j'ai faite a été de féliciter Max et Lewis sur le podium parce que je pensais que quiconque gagnerait ce week-end-là le mériterait parce qu'ils ont tous les deux piloté de manière incroyable et ils auraient tous les deux mérité le titre. Pour moi, ce qui est important, c'est que rien de sale, ou rien d'étrange, ne s'est produit sur la piste aujourd'hui et qu'ils ont tous les deux réussi à rester propres."

Carlos Sainz félicite Max Verstappen à Abu Dhabi

Sainz concède toutefois que, hors piste, la décision de Michael Masi de faire reprendre la course sans que l'ensemble des retardataires n'aient pu se dédoubler était pour le moins étonnante. D'autant plus qu'en empêchant les pilotes à un tour entre Verstappen et lui de revenir dans le tour, contrairement à ceux entre les deux prétendants, la direction de course a failli influer sur son propre résultat, non pas forcément en l'empêchant de jouer la victoire mais en lui coûtant le podium.

"C'était assurément une situation très étrange pour moi parce que je me battais évidemment pour un podium avec Valtteri [Bottas] et les AlphaTauri derrière, avec des pneus mediums alors que j'étais sur des pneus durs très usés", a-t-il déclaré.

"Au début, on m'a dit qu'ils n'allaient pas être autorisés à se dédoubler, les gens devant moi. Puis ils ont décidé de les faire revenir dans le tour et certains l'ont fait mais il y avait toujours, je crois que c'était une Aston Martin et une McLaren, [Daniel] Ricciardo, entre les deux leaders et moi-même."

"Je n'avais jamais vu ça, d'avoir à redémarrer la course avec ces deux gars devant moi, avec quelqu'un se battant pour la P3, donc je reconnais que c'était étrange et peut-être quelque chose à étudier parce que c'était très bizarre à voir et ça a failli me coûter mon podium."

La FIA a annoncé la mise en place d'une enquête sur les événements de la fin de course, alors que Mercedes a renoncé à toute procédure. Le directeur exécutif de la structure allemande, Toto Wolff, a toutefois déclaré : "Nous estimons que nous avions un dossier très solide, et si l'on regarde les choses du côté légal, si cela avait été arbitré dans un tribunal classique, notre victoire aurait été quasiment garantie. Mais le problème avec la Cour d'Appel Internationale est sa structure : la FIA ne peut pas vraiment noter ses propres devoirs, et il y a une différence entre avoir raison et maintenir la justice."