Stake se concentre "sur le présent" sans attendre le nom Audi

Nouvellement baptisée, l'écurie Stake F1 s'annonce comme un oiseau de passage dans le championnat puisqu'il s'agit de l'identité choisie par Sauber avant l'engagement officiel d'Audi en 2026. Une période de deux ans que ses dirigeants refusent toutefois d'assimiler à une phase de transition. Car si de nombreux changements sont opérés en interne, sous la houlette du PDG de Sauber, Andreas Seidl, tenir son rang en piste est également une priorité.

"Les deux années qui viennent verront notre équipe subir un processus de transformation en vue de 2026, date à laquelle nous deviendrons le team d'usine Audi", rappelle Alessandro Alunni Bravi, représentant de Stake F1. "Néanmoins, nous nous concentrons sur le présent. Nous savons qu'il est important de poser chaque jour les bases de notre équipe. C'est pourquoi nous travaillons très dur pour améliorer tous les domaines de notre organisation, sous la direction d'Andreas Seidl."

Le très court terme passe donc par la C44 présentée lundi soir à Londres, et qui prendra la piste dès vendredi à Barcelone aux mains de Valtteri Bottas et Zhou Guanyu. Après une saison 2023 difficile, l'écurie espère reprendre sa marche en avant avec une monoplace "agressivement repensée" et qui devrait être portée par un programme de développement plus ambitieux que par le passé.

"Le fait d'être au début de cette nouvelle ère ne signifie pas que l'on va immédiatement être plus performants", tempère Alessandro Alunni Bravi. "Tout ce que l'on a fait cet hiver nous rend cependant optimistes quant à notre capacité à franchir un cap. Nous avons travaillé dur sous la direction de notre nouveau directeur technique, James Key, afin de développer notre projet et notre voiture dans tous les domaines, en prenant des décisions plus extrêmes et en essayant d'améliorer chaque détail."

"Le nouveau groupe technique a fait un pas en avant mais nous sommes aussi réalistes : on doit voir ce que les autres équipes, nos concurrents, ont fait durant l'hiver. On sait que l'on a progressé, et l'on verra bientôt si ces progrès sont suffisants pour prétendre à une meilleure position."

Sur le plan des objectifs pour 2024, après une anonyme neuvième place au championnat constructeurs l'an passé, Alessandro Alunni Bravi refuse de les quantifier autrement que par la nécessité de faire mieux.

"On ne peut pas parler d'objectifs précis car c'est toujours difficile de s'engager sur des chiffres", assume-t-il. "Nos objectifs sont clairs : améliorer les performances de notre voiture et de notre package. Par package, j'entends tous les domaines, de l'équipe de course aux opérations en piste, en passant par les arrêts au stand et la stratégie. C'est plus que la performance de la voiture, et nous sommes engagés dans tous les départements pour franchir ce palier, c'est l'objectif."