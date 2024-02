Bottas : "Ça va faire bouger les choses sur le marché pour 2025"

Lui non plus ne s'y attendait pas, mais après l'annonce du transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025, Valtteri Bottas prédit beaucoup de mouvement sur le marché dans les semaines à venir. Le Finlandais pourrait lui-même être concerné, alors qu'il entame sa troisième saison dans la structure Sauber, désormais baptisée Stake, et qu'il cherche un projet d'avenir pour sa carrière.

Non seulement Mercedes doit trouver un successeur à Lewis Hamilton, mais Red Bull pourrait avoir à ouvrir une nouvelle page sans Sergio Pérez, tandis qu'Audi doit préparer son arrivée en 2026 et que d'autres écuries n'ont peut-être pas encore dit leur dernier mot.

"Surpris" par la décision qu'a pris son ancien coéquipier chez Mercedes, Valtteri Bottas reconnaît qu'il "n'aurait jamais pensé que ça puisse arriver".

"Mais je pense que c'est bien pour lui", ajoute-t-il. "C'est une grosse opportunité, un gros changement. Et il a naturellement pris lui-même la décision. Oui, je suis content pour lui et c'est sûr que ça va maintenant faire bouger les choses sur le marché pour 2025. Pour l'instant, c'est difficile de prédire comment ça va se passer. Je n'ai jamais imaginé que ça arriverait, ni même le timing."

"Je pense que c'est un grand défi. Je suis certain qu'il y a une énorme motivation chez lui d'amener Ferrari au sommet. Donc c'est plutôt cool et ça va certainement créer du mouvement pour l'avenir, ce qui est une bonne chose pour toute la Formule 1 et pour certains pilotes, c'est certain."

S'il confie qu'aucun lien n'a été rompu avec Mercedes depuis son départ à l'issue de la saison 2021, Valtteri Bottas sait sans aucun doute qu'il n'est pas le candidat vers lequel se tournerait son ancienne écurie. Son premier désir n'a pas changé, à savoir convaincre Audi de l'embarquer dans son projet d'usine, mais il ne ferme toutefois aucune porte.

"Avec Toto [Wolff, directeur de Mercedes], on ne s'est pas encore parlé au téléphone", précise-t-il. "Et est-ce que j'y retournerais ? Oui... Eh bien, évidemment, ma priorité et mon plus gros investissement est celui du projet Audi, c'est mon objectif. Mais si ça ne se faisait pas, alors il n'y a pas d'écurie où je n'irais pas. Je connais mes priorités, et j'ai ma liste."