Williams ne vendra pas son identité, une "force par rapport aux autres"

À l'aube d'une saison 2024 qui voit Stake F1 et Visa Cash App RB devenir des entités à part entière sur la grille, Williams tient à réaffirmer son attachement à son histoire et à son identité. Lors de la présentation de sa nouvelle livrée, lundi à New York, James Vowles a particulièrement insisté sur ce point qu'il considère comme "une force et non une faiblesse".

Directeur de l'écurie anglaise depuis un an, il insiste sur les racines et l'héritage à sauvegarder, lui qui se voit davantage comme un gardien missionné pour écrire la suite de l'histoire. C'est à son initiative que la robe de la future FW46 incorpore un hommage subliminal à Frank Williams, ainsi qu'un liseré ramenant aux couleurs du drapeau britannique ainsi qu'à des monoplaces de légende conçues à Grove.

Depuis 2020, la famille Williams a cédé son écurie au fonds d'investissement américain Dorilton Capital, ce qui pourrait laisser craindre des changements rompant trop avec la tradition. Un risque qui n'existerait toutefois pas à en croire le discours passionné de James Vowles.

"Je pense que Williams est l'une des plus grandes marques en sport automobile et au Royaume-Uni", insiste James Vowles. "Je n'ai aucune envie de la changer, pas plus que Dorilton d'ailleurs, parce qu'elle représente énormément pour moi. Frank et son héritage restent en nous, et vous le voyez sur la livrée aussi, si vous regardez à l'arrière, vous verrez la flèche subtilement incrustée. Vous le verrez aussi à Silverstone. Je voulais vraiment qu'il y ait son empreinte sur la voiture, je voulais que se reflète le fait que je ne suis pas là pour le remplacer. Je suis là pour perpétuer l'héritage de Williams. C'est un immense héritage".

"Si vous le pouvez, venez chez nous pour voir toutes ces voitures depuis 1977. Il y a peut-être un demi-siècle de voitures, dont beaucoup sont celles de champions, alors ce serait de la folie de s'en débarrasser. Pourquoi le faire ? Cela contribue à créer la marque qui est là aujourd'hui, et c'est l'une de nos forces par rapport à tous les autres."

Je suis là pour perpétuer l'héritage de Williams.

James Vowles lors de la présentation Williams.

Certes, Williams traverse une longue et difficile période de reconstruction, même si la saison 2023 a fait naître de belles promesses en quittant la dernière place du championnat constructeurs. Et si les résultats sont tout ce qui compte au bout du chemin, le respect de l'histoire prend aussi une place à part dans le projet dirigé par James Vowles, qui l'oppose volontaire à ce que d'autres écuries plus jeunes font actuellement.

"Aujourd'hui encore, je ne connais pas le nouveau nom d'AlphaTauri", lâche-t-il avec un brin d'ironie. J'étais à la Commission F1 [lundi] et ils l'ont mentionné. Mais ça n'a pas d'importance. Quelque chose leur sert de nom. Et c'est là une partie du problème. Ce nom n'a pas d'histoire, il n'a pas de poids dans mon esprit. On crée un héritage en remportant des titres, en grandissant, en faisant en sorte que le monde entier croie en vous et vous suive."

"Je dirais que Williams représente énormément de choses pour moi. C'est la première écurie que j'ai vraiment suivie. Et c'est ce que je veux maintenir, parce que c'est une force et non une faiblesse."